Cum ar trebui să arate noile refugii de tramvai din București. 50 de kilometri de linii modernizate | GALERIE FOTO

Refugiile vor avea un model implementat pe toate tronsoanele aflate în modernizare, totalizând aproximativ 50 km de cale dublă de tramvai, scrie Club Feroviar.

Lotul 11, care include bulevardul Expoziției și străzile Aviator Popișteanu, Puțul lui Crăciun, Dornei și Clăbucet, este unul dintre cele mai avansate șantiere. În paralel, se lucrează și pe alte tronsoane: Lotul 1, cel mai lung, cu 18 km de traseu, Lotul 9 pe Bulevardul Chișinău și Lotul 10 pe Bulevardul Basarabia.

Constructorul montează primele „refugii standard”

Proiectul a fost demarat în primăvara anului trecut, pe baza unei înțelegeri între Primăria Capitalei și constructor, iar deblocarea fondurilor europene a permis continuarea lucrărilor fără întârzieri.

Din cele opt refugii planificate pe Lotul 11, șase au fost deja finalizate la nivel de bordură și fundație. Primele adăposturi pentru pasageri urmează să fie livrate la finalul acestei luni. În paralel, s-au realizat și lucrările pe traseul de tramvai, inclusiv așternerea stratului asfaltic final, montarea stâlpilor de iluminat și a celor pentru catenară, dar și redeschiderea circulației pe strada Puțul lui Crăciun.

În ansamblu, stadiul fizic al Lotului 11 depășește 80%, iar autoritățile estimează finalizarea lucrărilor în primăvara acestui an.