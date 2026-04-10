„Iranienii nu par să îşi dea seama că nu au nicio carte în mână, în afară de extorcarea pe termen scurt a restului lumii folosind căile maritime internaţionale. Singurul motiv pentru care sunt încă în viaţă este pentru a negocia”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social, înaintea începerii negocierilor de pace în Pakistan.

Într-un mesaj separat, el a adăugat: „Iranienii sunt mai dotaţi pentru a gestiona media mincinoase şi 'relaţiile publice' decât pentru a se bate!”.

Problema controlului Strâmtorii Ormuz, prin care tranzita 20% din ţiţeiul mondial înainte de război, va fi în centrul discuţiilor de pace programate pentru acest weekend în Pakistan între delegaţiile americană şi iraniană.

Iranul şi Statele Unite declaraseră că strâmtoarea strategică va fi redeschisă după ce marţi anunţaseră un armistiţiu de două săptămâni. Dar, în realitate, doar un număr mic de nave au trecut prin strâmtoare de atunci.

Trump a spus joi că Iranul „nu îşi face deloc treaba” în Ormuz. „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”, a adăugat el.

Donald Trump a mai declarat, vineri, pentru cotidianul New York Post că armata americană se pregăteşte de noi lovituri dacă discuţiile din Pakistan nu vor avea niciun rezultat.

„Repornim totul. Încărcăm navele cu cele mai bune muniţii, cele mai bune arme construite vreodată, şi mai bune decât cele pe care le aveam înainte, când am făcut deja totul să explodeze”, a dat el asigurări.

„Dacă nu va exista un acord, le vom utiliza, şi le vom utiliza foarte eficace”, a adăugat preşedintele american pentru New York Post.