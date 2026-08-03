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Cum arată Castelul Corvinilor după ce a fost restaurat. „Imposibilul este, totuşi, posibil”. GALERIE FOTO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
Castelul corvinilor 5
Primăria Hunedoara

Lucrările de restaurare a Castelului Corvinilor din municipiul Hunedoara se vor încheia până la data de 31 august, operaţiunile fiind realizate în urma a două proiecte cu finanţare nerambursabilă, în valoare totală de 11,6 milioane de euro.

autor
Stirileprotv

Potrivit primarului municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, la finalizarea operaţiunilor se va putea spune că a fost încheiată prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor după cea desfăşurată între anii 1868 şi 1914, transmite Agerpres.

"Cu 20 de ani în urmă, când cineva îndrăznea să pună problema restaurării integrale a Castelului Corvinilor, reprezentanţii administraţiei de la acea vreme spuneau că aşa ceva este imposibil din cauză că ar costa peste 10 milioane de euro. De fapt, restaurarea integrală a acestui obiectiv era privită ca un subiect de domeniul science-fiction-ului. Încă puţin şi vom arăta că 'imposibilul' este, totuşi, posibil", a menţionat primarul Bobouţanu, într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Hunedoara.

Castelul corvinilor 3
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Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

Primăria Hunedoara

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El a arătat că prima etapă de restaurare a fost finanţată prin vechiul Program Operaţional Regional, cu sprijin de la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest - ADR Vest. Proiectul, în valoare de 5 milioane de euro, a fost implementat între 2018 şi 2023.

Ulterior, administraţia locală a depus şi câştigat un al doilea proiect de finanţare nerambursabilă pentru restaurarea castelului, în valoare de 6,6 milioane de euro, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

"Lucrările se vor finaliza până la 31 august 2026. Din acel moment vom putea spune că am reuşit prima restaurare integrală a Castelului Corvinilor, după cea făcută între 1868 şi 1914. Merită mulţumirile şi felicitările mele sincere toţi colegii din Primărie care au scris aceste proiecte şi s-au ocupat de transpunerea lor în realitate. Aceleaşi mulţumiri şi felicitări le datorăm cu toţii şi colegilor din Administraţia Muzeului Castelul Corvinilor. Aş îndrăzni să spun că este unul dintre cele mai importante proiecte ale Hunedoarei din ultimii 30 de ani. Castelul Corvinilor are o valoare inestimabilă pentru oraş, pentru România, dar şi pentru istoria şi cultura europeană şi mondială", mai arată primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

În cadrul lucrărilor, podul de acces din zona vechiului Turn de Poartă a fost complet reabilitat, iar restaurarea Turnului Buzdugan şi a impunătorului "Cavaler" din vârful acestuia au fost finalizate.

În Loggia Matia a fost readusă la viaţă fresca istorică ce înfăţişa blazoanele unor mari familii nobiliare, inclusiv ale regelui Vladislav Jagello şi ale lui Iancu de Hunedoara, după ce originalul fusese distrus în urmă cu peste un secol.

Groapa Urşilor va fi, în curând, inclusă în circuitul de vizitare.

De asemenea, vizitatorii vor putea descoperi, pentru prima dată, zone precum Podul Capelei şi spaţiul "Între Ziduri", dintre Turnul Pustiu şi Turnul Vechi de Poartă.

Aceste lucrări completează restaurările deja realizate în Sala Dietei, Sala Cavalerilor şi în multe alte spaţii emblematice ale castelului.

Sursa: Agerpres

Etichete: castelul corvinilor, hunedoara,

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