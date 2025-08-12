Surse: Un suspect al crimei de la Padina încearcă să scape de pedeapsă printr-un denunț fals. Polițiștii au făcut percheziții

Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor. În acest dosar sunt implicaţi şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi altul arestat preventiv, în alte cauze.

Legătura cu crima de la Padina

Potrivit unor surse judiciare, cazul are legătură cu crima petrecută în iarna anului trecut, în timpul unei petreceri la Padina, când un om de afaceri dâmboviţean a fost ucis în bătaie şi înjunghiat de mai multe ori cu un cuţit.

Suspecţi în acest caz sunt fraţii Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, care au susţinut că au fost în „legitimă apărare”, deşi imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că niciuna dintre persoanele care însoţeau victima nu s-a manifestat agresiv.

Potrivit Poliţiei Capitalei, marţi, 12 august 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, au pus în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Din datele şi probele administrate în cauză, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, a reieşit că, în perioada 5-7 martie 2025, mai multe persoane ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (trimis în judecată în alt dosar pentru omor) a unui denunţ, cu consecinţa reducerii limitelor de pedeapsă.

Suspecţi arestaţi

În cauză, a fost probată activitatea infracţională a şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi un alt bărbat aflat în arest preventiv, în alte cauze.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, marţi, 12 august 2025, au fost puse în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, la adresele bănuiţilor, precum şi la adresele a doi martori în cauză.

În acest context, au fost identificate şi ridicate mai multe probe şi mijloace de probă, printre care înscrisuri şi terminale mobile.

De asemenea, persoanele vizate vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

Fraţii Marin, suspectaţi de crimă într-un hotel din Dâmboviţa

Fraţii Marin, fiii celei autointitulate ”Vrăjitoarea Sidonia”, sunt suspectaţi că în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 au ucis un bărbat, într-un hotel din Padina, judeţul Dâmboviţa, în timpul unei petreceri. Potrivit anchetatorilor, victima a intrat în conflict cu cei trei după ce aceştia au făcut referiri la soţia sa, iar el i-a luat femeii apărarea. Bărbatul ucis era un cunocut om de afaceri din Târgovişte.

Cei trei interlopi acuzaţi că l-au ucis cu brutalitate pe omul de afaceri, înjunghiindu-l cu un cuţit şi lovindu-l cu sălbăticie chiar şi atunci când acesta era la pământ, au susţinut, prin apărătorii lor, că s-au aflat în ”legitimă apărare” şi că au fost provocaţi în seara în care l-au omorât pe afaceristul dâmboviţean, în timpul unei petreceri.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar şi cele filmate de unii dintre martorii la incident, arată că niciuna dintre persoanele care făceau parte din grupul victimei nu a fost agresivă faţă de aceştia şi că inculpaţii i-au agresat pe unii dintre martori, inclusiv femei.

La trei luni de la respectiva crimă, judecătorii Curţii de Apel Ploieşti au decis scoaterea din arest preventiv a celor trei fraţi acuzaţi de omor, motivând că, deşi au admis că există probe care confirmă că cei trei au comis faptele, ”măsurile preventive dispuse iniţial nu mai sunt necesare, în vederea bunei desfăşurări a procesului penal, neexistând probe sau indicii că inculpaţii s-ar sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată sau că ar pregăti săvârşirea uni alte infracţiuni”. Judecătorii au mai motivat şi că niciunul dintre cei trei nu avea antecedente penale.

Ulterior, procurorul general al României, Alex Florenţa, a sesizat Inspecţia Judiciară în legătură cu posibile abateri săvârşite de magistraţii din dosarul omorului de la Padina. Florenţa vorbea despre ”gravă neglijenţă” şi ”lipsa totală a motivării ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic”. Procurorul general aprecia că judecătorii au ignorat complet probele din dosar când au decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul celor trei inculpaţi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













