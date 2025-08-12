Surse: Un suspect al crimei de la Padina încearcă să scape de pedeapsă printr-un denunț fals. Polițiștii au făcut percheziții

Stiri actuale
12-08-2025 | 16:54
perchezitii
Politia Romana

Poliţiştii bucureşteni au făcut, marţi, percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar privind inducerea în eroare a organelor judiciare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

autor
Mihaela Ivăncică

Potrivit anchetatorilor, suspecţii ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul reducerii limitelor de pedeapsă în cazul unui bărbat judecat pentru omor. În acest dosar sunt implicaţi şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi altul arestat preventiv, în alte cauze.

Legătura cu crima de la Padina

Potrivit unor surse judiciare, cazul are legătură cu crima petrecută în iarna anului trecut, în timpul unei petreceri la Padina, când un om de afaceri dâmboviţean a fost ucis în bătaie şi înjunghiat de mai multe ori cu un cuţit.

Suspecţi în acest caz sunt fraţii Marin, fiii autointitulatei vrăjitoare Sidonia, care au susţinut că au fost în „legitimă apărare”, deşi imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că niciuna dintre persoanele care însoţeau victima nu s-a manifestat agresiv.

Potrivit Poliţiei Capitalei, marţi, 12 august 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale, cu sprijinul poliţiştilor de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, au pus în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Galaţi, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Citește și
politia romana
Evaziune fiscală cu autoturisme: Percheziții și audieri în București. Prejudiciul se ridică la 600.000 de lei

Din datele şi probele administrate în cauză, de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, a reieşit că, în perioada 5-7 martie 2025, mai multe persoane ar fi simulat vânzarea unei arme de foc cu scopul formulării de către un bărbat (trimis în judecată în alt dosar pentru omor) a unui denunţ, cu consecinţa reducerii limitelor de pedeapsă.

Suspecţi arestaţi

În cauză, a fost probată activitatea infracţională a şapte bărbaţi, dintre care unul aflat în arest la domiciliu şi un alt bărbat aflat în arest preventiv, în alte cauze.

Astfel, în vederea administrării materialului probator, marţi, 12 august 2025, au fost puse în executare 11 mandate de percheziţie domiciliară, la adresele bănuiţilor, precum şi la adresele a doi martori în cauză.

În acest context, au fost identificate şi ridicate mai multe probe şi mijloace de probă, printre care înscrisuri şi terminale mobile.

De asemenea, persoanele vizate vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi inducerea în eroare a organelor judiciare.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi.

Fraţii Marin, suspectaţi de crimă într-un hotel din Dâmboviţa

Fraţii Marin, fiii celei autointitulate ”Vrăjitoarea Sidonia”, sunt suspectaţi că în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024 au ucis un bărbat, într-un hotel din Padina, judeţul Dâmboviţa, în timpul unei petreceri. Potrivit anchetatorilor, victima a intrat în conflict cu cei trei după ce aceştia au făcut referiri la soţia sa, iar el i-a luat femeii apărarea. Bărbatul ucis era un cunocut om de afaceri din Târgovişte.

Cei trei interlopi acuzaţi că l-au ucis cu brutalitate pe omul de afaceri, înjunghiindu-l cu un cuţit şi lovindu-l cu sălbăticie chiar şi atunci când acesta era la pământ, au susţinut, prin apărătorii lor, că s-au aflat în ”legitimă apărare” şi că au fost provocaţi în seara în care l-au omorât pe afaceristul dâmboviţean, în timpul unei petreceri.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar şi cele filmate de unii dintre martorii la incident, arată că niciuna dintre persoanele care făceau parte din grupul victimei nu a fost agresivă faţă de aceştia şi că inculpaţii i-au agresat pe unii dintre martori, inclusiv femei.

La trei luni de la respectiva crimă, judecătorii Curţii de Apel Ploieşti au decis scoaterea din arest preventiv a celor trei fraţi acuzaţi de omor, motivând că, deşi au admis că există probe care confirmă că cei trei au comis faptele, ”măsurile preventive dispuse iniţial nu mai sunt necesare, în vederea bunei desfăşurări a procesului penal, neexistând probe sau indicii că inculpaţii s-ar sustrage de la urmărirea penală sau de la judecată sau că ar pregăti săvârşirea uni alte infracţiuni”. Judecătorii au mai motivat şi că niciunul dintre cei trei nu avea antecedente penale.

Ulterior, procurorul general al României, Alex Florenţa, a sesizat Inspecţia Judiciară în legătură cu posibile abateri săvârşite de magistraţii din dosarul omorului de la Padina. Florenţa vorbea despre ”gravă neglijenţă” şi ”lipsa totală a motivării ori motivarea în mod vădit contrară raţionamentului juridic”. Procurorul general aprecia că judecătorii au ignorat complet probele din dosar când au decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul celor trei inculpaţi.

Sursa: News.ro

Etichete: crima, perchezitii, padina,

Dată publicare: 12-08-2025 16:28

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri
Stiri actuale
Înșelăciune pe internet de peste 100.000 de euro cu vânzări fictive de mașini. Trei persoane conduse la audieri

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Evaziune fiscală cu autoturisme: Percheziții și audieri în București. Prejudiciul se ridică la 600.000 de lei
Stiri actuale
Evaziune fiscală cu autoturisme: Percheziții și audieri în București. Prejudiciul se ridică la 600.000 de lei

Mai multe persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii Capitalei într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 600.000 de lei.

Cum au înşelat trei persoane 16 firme, cu peste 3,6 milioane de lei. Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe
Stiri actuale
Cum au înşelat trei persoane 16 firme, cu peste 3,6 milioane de lei. Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în care procurorii şi poliţiştii au făcut 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe.

20 de indivizi au fost reținuți după descinderile la clanurile Pian și Purcel. Ce au descoperit polițiștii la percheziții
Stiri actuale
20 de indivizi au fost reținuți după descinderile la clanurile Pian și Purcel. Ce au descoperit polițiștii la percheziții

Procurorii DIICOT și ofițerii Serviciului de Investigare a Grupărilor Violente din Poliția Capitalei au descins la două grupări de crimă organizată, suspectate de trafic de persoane.

Percheziții fulger în două județe, la „hoți de lux”. Ar fi autorii jafului de 10 milioane de lei de la Poștă
Stiri actuale
Percheziții fulger în două județe, la „hoți de lux”. Ar fi autorii jafului de 10 milioane de lei de la Poștă

Percheziții fulger au avut loc miercuri dimineață în Timiș și Constanța. Polițiștii sunt pe urmele unor așa-numiți „hoți de lux” care au dat mai multe lovituri în ultimele luni.  

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12