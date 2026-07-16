Gruparea este acuzată de tentative de omor, cămătărie, șantaj, trafic de persoane și spălare de bani. Printre locurile vizate se numără și penitenciarul din Brăila.

Corespondent PROTV: „Procurorii DIICOT vorbesc, într-adevăr, despre zeci de infracțiuni grave care ar fi fost săvârșite de membrii clanului Buricea. Acum este cunoscută aici, în Brăila, o grupare infracțională constituită în 2021 și care îl are ca lider pe Marian Buricea, un bărbat în vârstă de 50 de ani. Această grupare ar fi încercat să își impună autoritatea în rândul găștilor din Brăila prin violență și așa ar fi ajuns la patru tentative la omor calificat.

Au fost cazuri diferite, în care persoane au fost agresate pe stradă, au ajuns și la spital, însă membrii acestei grupări ar fi încercat să intimideze, ulterior să îi determine să își schimbe declarațiile date la poliție, în așa fel încât să nu își ispășească pedeapsa. De asemenea, sunt cercetați pentru că ar fi dat bani cu împrumut, sume mari, cu dobânzi și mai mari, unor persoane care apoi erau constrânse să plătească dobânzi uriașe săptămânal sau lunar. Cei care nu reușeau să plătească rămâneau în cele din urmă fără proprietăți sau mașini de lux. Toate aceste bunuri ar fi ajuns la Marian Buricea, care le-ar fi trecut pe numele unor membri ai familiei sale. De asemenea, se fac cercetări și pentru proxenetism. Doi membri ai grupării sale ar fi racolat două tinere prin metoda laverboy. Aceste tinere ar fi ajuns în cele din urmă să se prostitueze în Austria și în Elveția.

Acum ne aflăm în fața unei proprietăți a lui Marian Buricea. Este un adevărat domeniu. Perchezițiile de aici au fost supravegheate de la înălțime de un elicopter al poliției, care a aterizat și a decolat acum. În urmă cu câteva minute, au fost ridicate câteva documente, din câte ne-am dat seama, care au fost luate cu elicopterul și duse de urgență. Credem noi că la București s-au auzit zgomote de picamer, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, ofițerii DIICOT au căutat inclusiv sub pavajul din curtea casei.”