Iar anul acesta, în premieră, experiența festivalului trece dincolo de porțile castelului: prin Live from the Castle on VOYO, concertele headlinerilor vor putea fi urmărite în exclusivitate, LIVE, pe VOYO, de oriunde te-ai afla.

Vineri seară, distracția începe pe VOYO alături de Teddy Swims, de la ora 21:10. De la 23:10, Twenty One Pilots preiau controlul scenei, iar petrecerea continuă cu Mochakk și Subtronics. Sâmbătă, energia crește cu momente de neratat: Maverick Sabre deschide seara la 20:20, urmat de LP, de la 21:20, și Archive, de la 22:00. După miezul nopții, Chase & Status vor cuceri scenas.

„Aducerea celor mai mari artiști ai festivalului, în exclusivitate pe VOYO, este un pas firesc pentru o platformă profund conectată la publicul din România și la momentele culturale relevante pentru acesta, extinzând energia Electric Castle mult dincolo de festival. Ceea ce a început ca un parteneriat a devenit, în timp, o platformă comună pentru cultură, creativitate și comunitate. PRO TV și Electric Castle împărtășesc aceeași convingere: experiențele care contează cu adevărat trebuie să ajungă mai departe, la cât mai mulți oameni, și să creeze valoare dincolo de momentul în sine”, spune Bogdan Țurcanu, Marketing Director PRO TV.

Despre Live from the Castle on VOYO, Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle declară: „Parteneriatul nostru cu VOYO își propune să deschidă o nouă fereastră către experiența de festival. Poate unii vor descoperi un nou artist preferat, iar alții vor retrăi emoția Electric Castle, chiar dacă nu reușesc să fie alături noi, anul acesta, la Bonțida. Muzica bună merită să fie descoperită, iar VOYO ne oferă șansa de a duce aceste momente memorabile către oameni, oriunde s-ar afla. Electric Castle este despre acele momente pe care oamenii le povestesc ani la rând, iar transmisiunile live ne permit să ducem aceste amintiri mult dincolo de granițele festivalului”.

Indiferent unde te afli, vara aceasta poți trăi atmosfera Electric Castle în timp real. Cu Live from the Castle on VOYO, cele mai spectaculoase concerte și energia festivalului ajung la tine, LIVE, exclusiv pe VOYO.

Cum poți ajunge la Electric Castle

Electric Castle (EC) 2026 începe, astăzi, iar cea de-a 12-a ediție a festivalului se anunță spectaculoasă în line up și experiențe pregătite de organizatori. Aproape 21.000 de participanți au ales să nu mai aștepte deschiderea „oficială” și au petrecut deja o primă noapte în campingul festivalului.

Sleepover Party a fost, miercuri seara, reuniunea anuală la castel a celor mai dedicați fani dar și revenirea în festival, după 12 ani, a lui Wilkinson, producătorul britanic ce datorează comunității EC o mare parte din popularitatea sa în România.

Cea mai mare parte a festivalierilor va ajunge, astăzi, în Bonțida. Drumul lor până aici a devenit mult mai accesibil mulțumită inițiativei susținute de Banca Transilvania, într-un parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, de a oferi transport gratuit pe toate liniile CTP celor care au brățara de festival. Din oraș și până în festival, participanții pot opta pentru trenuri sau autobuze, prețul unui bilet începând de la 7 lei pentru garniturile CFR și 19 lei pentru EC bus.

Cele mai așteptate show-uri de joi

Cu peste 200 de artiști pe cele 10 scene ale festivalului, Electric Castle lasă loc pentru toate stilurile muzicale, iar prima zi e exemplu clar că o combinație de rock, punk, hip hop și dubstep e un cocktail perfect pentru distracție. Cele mai așteptate show-uri de joi sunt Balu Brigada, trupa neozeelandeză în ascensiune puternică în stilul indie, controversații Kneecap ce jonglează cu mesajele politice pe ritmuri hip hop și Sleaford Mods, dovada vie că stilul punk are mereu resurse pentru a se reinventa. O primă surpriză pregătită de organizatori: Freestylers, artiștii care au adus stilul bass din underground în mainstream vor avea un moment special în show-ul Dub Pistols, urmat, după miezul nopții, de un set propriu pe scena The Beach.

De astăzi și până duminică noaptea, fiecare zi va aduce un alt cap de afiș, o altă poveste și un alt motiv pentru care sute de mii de oameni aleg să revină, an de an, la Bonțida.

Toate informațiile despre program, bilete, surprize pot fi descoperite pe www.electriccastle.ro sau în aplicația oficială a festivalului.