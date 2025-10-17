Ce a apărut pe un lac de lângă Râmnicu Vâlcea. Specia trăiește în Australia și Tasmania

17-10-2025 | 20:21
Apariție rară pe un lac de acumulare de lângă Râmnicu Vâlcea. O lebădă, cu gâtul negru, originară din America de Sud, plutește grațios pe apă.

Specialiștii Agenției pentru Protecția Mediului spun că ar fi venit la noi în urmă cu doi ani și că ar fi evadat dintr-o grădină zoologică sau o colecție particulară.

Ar fi rezistat în zonă pentru că a găsit un mediu favorabil. Iar de câteva zile i s-a alăturat și o lebădă neagră. Specia trăiește în Australia și Tasmania.

