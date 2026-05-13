Cum unii demnitari străini au aterizat marți dimineață devreme, deplasarea coloanelor oficiale a îngreunat traficul din capitală.

Deși nu au fost impuse restricții majore, șoferii au fost prinși în ambuteiaje, mai ales în zona centrală.

Rând pe rând, însoțiți de echipaje ale poliției, unii oficiali străini au traversat capitala în doar câteva minute pentru a ajunge la Palatul Cotroceni.

Printre ei, dimineață au aterizat președintele Lituaniei, prim-ministrul Danemarcei și ministrul Apărării din Suedia. Dispozitivul de securitate pregătit pentru summit a fost coordonat în cele mai mici detalii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici, în Piața Victoriei, pe unde trec coloanele oficiale, încă de la primele ore ale dimineții au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Pe lângă polițiști și agenți ai Serviciul de Protecție și Pază, în zonă sunt ambulanțe SMURD și autospeciale de pompieri, pregătite să intervină în orice moment. Din motive de securitate, traseele stabilite pentru deplasarea demnitarilor au fost verificate din timp.”

Deși Brigada Rutieră București a anunțat că nu vor exista restricții, în mai multe zone circulația a fost încetinită temporar în momentul trecerii coloanelor oficiale.

În marile intersecții, polițiștii rutieri au dirijat traficul și au oprit pentru scurt timp circulația.

Reporter: „Cum s-a circulat astăzi de dimineață?”

Șofer: „Foarte greu, din cauza summitului s-a blocat tot Bucureștiul.”

Reporter: „Unde ați stat cel mai mult?”

Șofer: „Băneasa, Victoriei, Mihalache, Expoziției, Poligrafiei. O cursă am făcut-o într-o oră și jumătate - 8 kilometri.”

Femeie: „Am venit destul de greu dinspre Băneasa. Imediat cum urci podul Băneasa s-a aglomerat.”

Șofer: „Infect. Este o iresponsabilitate, e ceva... nu există nicio strategie, niciun plan.”

Sute de echipaje ale jandarmeriei sunt în oraș, iar orice persoană considerată suspectă este legitimată de forțele de ordine.