La scurt timp după aceea, pe contul oficial al Telegram de pe X a fost postată o imagine cu Durov făcând un gest obscen cu degetul mijlociu ridicat. Nu a existat niciun alt comentariu imediat din partea lui Pavel Durov sau a Telegram, informează Reuters şi AFP, potrivit Agerpres.

FSB a declarat că acuzaţiile se referă la eşecul Telegram de a elimina materialele "utilizate de serviciile speciale ucrainene şi de organizaţiile teroriste şi extremiste pentru a pregăti şi coordona acte de sabotaj şi terorism, crime în masă şi operaţiuni de fraudă cibernetică în Federaţia Rusă".

Mai exact, FSB acuză aplicaţia de mesagerie Telegram că nu a eliminat un bot de dating popular folosit, potrivit Moscovei, de serviciile speciale ucrainene pentru a antrena tineri ruşi "în activităţi teroriste şi de sabotaj".

Conform comunicatului FSB, 46 de cetăţeni ruşi cu vârste cuprinse între 12 şi 22 de ani, care au folosit botul Leo Match, interzis în Rusia, au fost arestaţi din iulie 2025 în diferite regiuni ruseşti pentru agresarea ofiţerilor de aplicare a legii şi sabotarea infrastructurii energetice şi de transport.

Toţi au fost contactaţi prin intermediul Leo Match de către agenţi ai serviciilor speciale ucrainene care s-au dat drept tinere femei pentru a-i presa să agreseze agenţi de poliţie şi să incendieze site-uri de infrastructură, susţine FSB.

Telegram, o aplicaţie de mesagerie criptată, fondată în 2013, afirmă că are peste 1 miliard de utilizatori şi este folosită pe scară largă atât de Rusia, cât şi de Ucraina.

Rusia a încercat în repetate rânduri să restricţioneze utilizarea Telegram în ultimii ani, promovându-şi propriul serviciu de mesagerie MAX, susţinut de stat.

Durov, născut în Rusia, dar care deţine acum paşapoarte ale Emiratelor Arabe Unite şi ale Franţei, a fondat echivalentul rusesc al Facebook, VKontakte, înainte de a-şi vinde restul de acţiuni în 2014, pe fondul presiunilor autorităţilor ruse.

În urma unei arestări dramatice la debarcarea dintr-un avion în august 2024, Pavel Durov, care a devenit cetăţean francez în 2021, a fost pus sub acuzare acum doi ani în Franţa pentru o serie de infracţiuni de crimă organizată. Autorităţile franceze îl acuză în principal că nu a acţionat împotriva diseminării de conţinut infracţional pe aplicaţia sa de mesagerie, potrivit AFP.

El este supus unei supravegheri judiciare stricte, care îi interzice să părăsească Franţa fără autorizaţia autorităţilor. Durov neagă orice faptă ilegală.

Anunţul FSB vine după ce, în februarie, un ziar oficial rus a relatat că Durov era anchetat într-un caz legat de terorism.

În aprilie, Durov a postat pe Telegram că o citaţie pentru "suspectul P.V. Durov" fusese livrată într-un apartament din Rusia, unde acesta locuia în urmă cu 20 de ani.

"Probabil mă suspectează că apăr "articolele 29 şi 23 din Constituţia Rusiei", care garantează libertatea de exprimare şi dreptul la corespondenţă privată. Sunt mândru să fiu vinovat!", a scris el la acea vreme.

Locul în care se află în prezent Durov nu este clar.

O postare din 16 mai pe canalul său de Telegram sugera că acesta se afla în Dubai. Pe 23 iulie, el a postat că este "foarte impresionat de Georgia" şi că speră să se "întoarcă foarte curând".