Bărbatul este acuzat că a lovit cu mașina un biciclist și ar fi părăsit locul accidentului. Victima lui, un cetățean bulgar, a fost găsită fără viață de salvatorii chemați de ceilalți șoferi.

Surse din anchetă spun că, în urma impactului, parbrizul autoturismului s-a spart. Individul, profesor la Facultatea de Drept din Craiova, a fost găsit acasă de polițiști.

Contactat de Știrile PRO TV, bărbatul, aflat încă în libertate, a declarat că pe șosea ar fi fost întuneric, iar biciclistul nu ar fi avut nicio lumină.

Suspectul, cercetat pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, a refuzat să explice de ce nu a oprit imediat după accident.

Acum, nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.