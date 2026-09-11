În timpul intervenției, unul dintre salvatori s-a lovit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentul s-a petrecut pe plaja 3 Papuci, în zona Faleză Nord din Constanța.

La un moment dat, tânăra de 30 de ani a intrat în mare, chiar dacă era arborat steagul roșu.

Curenții au tras-o spre larg, până în zona digului. O femeie a observat-o și a început să strige după ajutor.

Mai mulți angajați de plajă au răspuns apelului.

Silviu Iordăchescu, șef de plajă: „Valurile erau destul de mari și curenții erau tot mari. Știa să înoate cât de cât, s-a ținut, e tot meritul ei că a putut să reziste, să se mențină la suprafață atât de departe cât au tras-o curenții. Era foarte speriată în momentul respectiv.”

Unul dintre salvatori s-a lovit în timp ce încerca să ajungă la femeie și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Petrică Vig, angajat plajă: „Am alunecat puțin, m-am lovit aici, la ureche. Nu e problemă. Chiar dacă aveam o mână ruptă sau ceva, important e că am salvat viața.”

Femeia a fost scoasă în siguranță din apă. A fost evaluată de un echipaj medical și este în afara oricărui pericol.

Joi, pe aproape toate plajele de pe litoral a fost arborat steagul roșu.