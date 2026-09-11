El vorbește pe Facebook despre orașul Maastricht din Țările de Jos, unde „regulile sunt clare și simple”, iar „oamenii nu sunt într-o permanentă cursă să le încalce”.

„De fiecare dată când ajung într-una dintre țările acestea așezate, ceea ce îmi place cel mai mult este ordinea. Regulile sunt clare și simple, oamenii nu sunt într-o permanentă cursă să le încalce, sa obțină un mic avantaj oarecare şi efemer pentru ei, chiar dacă ceilalți vor fi afectați de confortul lor de moment...„Nimeni nu-și pune problema să parcheze pe spațiul verde, să depoziteze gunoiul la vreun colț de stradă fară să-l vadă cineva, să dea muzica tare la vreo terasă/restaurant, sau orice altceva care să nu fie la locul lui”, a scris Ciprian Ciucu, joi seară, pe Facebook.

„Suntem încă departe”

Edilul susține că „suntem încă departe” de societățile occidentale, unde se vorbește de respectul „pe care i-l datorăm orașului în care trăim și banilor publici cheltuiți”.

„Se poate să vă supărați pe mine, să vă ofuscați, dar cum eu primesc de la unii dintre dumneavoastră zilnic sute și sute de critici, măcar o dată, ca primar, că de aceea m-ați ales, să fac treabă, nu să vă cânt în strună, vă spun că suntem încă departe. Mai avem până să ajungem la cultura civică, responsabilitatea și respectul societăților așezate din Occident. Destul de mult”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Bucureștiul un oraș european

În postarea sa, Ciucu se întreabă dacă Bucureștiul va ajunge să fie un adevărat oraș european. El face aluzie și la proiectul AUR care, printre altele, introduce sancțiuni pentru oficialii care refuză să sărute tricolorul de Ziua Drapelului Național.

„Voi face tot ce ține de mine în acești ani pentru a impune respectarea regulilor. Desi, acest lucru, ar trebui să vină din fiecare dintre noi, nu să ne fie impus. Aşa cum săruți drapelul pentru că așa simți că vrei să te manifești, nu pentru că îți iei amendă”, a spus Ciucu.

Primarul Capitalei a sugerat că Bucureștiul nu este deocamdată „un oraș cu adevărat european”.

„Va fi vreodată, oare, Bucureștiul un oraș cu adevărat european? Mă ajutați să-l europenizăm? Sau doar tot vom sta și ne vom plânge şi lamenta că sunt șantiere, că aia nu merge, că cealaltă ar trebui altfel…?”, a conchis edilul.