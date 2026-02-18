Conform Boarding Pass, aeronava folosită este un Bombardier Global 6000 capabil să transporte până la 14 pasageri şi este deţinută de Ion Ţiriac.

Aeronava poate zbura fără escală până la 11.000 de kilometri.

Costul estimativ pentru închirierea acestui avion pentru un zbor dus-întors între Bucureşti şi Washington DC este de aproximativ 170-200.000 de euro.

Până acum , preşedintele Nicuşor Dan a mers în deplasările externe cu un avion Spartan, al Forţelor Aeriene Române.

Fostul preşedinte Klaus Iohannis a apelat de foaarte multe ori la avioane de lux închiiriate, pentru deplasările sale externe.

Conform datelor făcute publice în urmă cu aproape un an, cele mai mari cheşltuieli fiind făcute în 2023, respectiv peste 36,4 milioane de lei.

De asemenea, Administraţia Prezidenţială a plătit 2,7 milioane de lei pentru avionul care i-a dus pe soţii Iohannis la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a şi apoi în SUA.