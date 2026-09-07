În 2026 au avut loc până acum 2 ședințe ale Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Prima a avut loc în 11 martie și a fost dedicată situației din Orientul Mijlociu, impactului asupra României și analizei dislocării temporare de capabilități militare pe teritoriul României. Cea de-a doua a avut loc în 29 iunie și a vizat obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara, misiunile externe ale Armatei României pentru 2027 și situația ROMATSA.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat duminică cea de-a treia şedinţă CSAT din acest an.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, Programul Armata României 2044, Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026, termeni de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa.

De asemenea, pe agendă se va afla şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

În cadrul şedinţei Consiliului, vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale, precizează sursa citată.