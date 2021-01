Criză uriașă de sânge la Arad. Numărul donatorilor s-a înjumătățit

Este o uriaşă criză de sânge la Arad. Numărul donatorilor a scăzut dramatic în timp ce la început de an cererile au crescut.

În aceste condiţii la Centrul de Transfuzie s-a apelat la stocul de urgenţă.

La sfârşitul anului trecut, înainte de sărbători, la Centrul de Transfuzie din Arad ajungeau zilnic aproximativ 40 de donatori. Acum, numărul lor s-a înjumătăţit.

Donator: Am văzut apelul de pe Facebook şi de asta am venit.

Reporter: Crezi că ar trebui să vină mai mulţi oameni să doneze?

Donator: Da, desigur, încurajez câţi mai mulţi oameni să vină să doneze, dacă pot şi sunt capabili.

Reporter: Este prima dată când donezi?

Donator: Da, şi am un picuţ de emoţii, dar abia aştept.

Reprezentanţii instituţiei spun că situaţia este extrem de gravă şi nu pot primi ajutor din judeţele învecinate pentru că şi acolo sunt probleme.

Laura Păcuraru, Director centru de transfuzi: "Din păcate cam aşa stă stocul nostru de sânge pentru judeţul Arad, doar 14 pungi de zero şi doar 4 pungi de zero negativ, în rest A pozitiv, stoc zero, B pozitiv, stoc zero, AB pozitiv doar 4 pungi. Cererea este foarte mare pentru A pozitiv şi cerere pentru B negativ. Am intrat în stocul de urgenţă al Aradului."

Donator: "Cred că este nevoie să venim în număr cât mai mare şi cât mai des, pentru că şi eu dacă aş fi pe pat şi aş avea nevoie de sânge, mi-ar plăcea foarte mult să văd că lumea se mobilizează.”

Doritorii pot dona sânge la centrul din Arad de luni până vineri, de la 8:00 dimineaţa până la ora 13:00.

Directoarea centrului Laura Păcuraru: "Aş face apel către toţi arădenii, vă rog frumos să veniţi la donare, pentru că stocul de sânge este aproape de zero."