Criză dramatică de sânge în spitale. Medicii îi trimit pe cei care trebuie să fie operați să-și caute donatori

Este criză de sânge în spitalele din țară și pentru ca situația să fie și mai gravă mulți medici sunt nevoiți să amâne operațiile. Nevoia mare întâlnită mereu vara s-a accentuat anul acesta pe fondul pandemiei.

La Iași și Cluj, de exemplu, numărul donatorilor a scăzut sub jumătate față de 2019 așa că bolnavii cer ajutorul cunoscuților sau lansează apeluri disperate pe internet.

Acest bărbat este programat pentru operație într-un spital din Iași. Ca să fie sigur că lucrurile merg normal medicul i-a sugerat să meargă împreună cu donatorii la centrul de transfuzii.

”Reporter: De ce ați venit astăzi la transfuzii?

Pacient: Să aduc trei oameni care să doneze pentru mine.

Reporter: V-a spus medicul că e nevoie de donatori?

Pacient: M-a trimis să mă asigur că am sânge pentru mine personal”.

Puținii donatori de sânge au venit pentru cineva cunoscut, aflat în suferință.

Bărbat: ”Pentru tatăl unui prieten, am înțeles că nu este sânge și să vină de la București, iar el să primească alt sânge, altă grupă aici”.

”Femeie: Am văzut pe internet că este nevoie de sânge și nu sunt donatori.

Reporter: Ați văzut un caz anume?

Femeie: Da, o fetiță de 10 ani care are leucemie, nu are grupa mea, dar am promis că donez”.

La Iași, în medie, au donat în această perioadă sânge câte 25 de oameni pe zi, în condițiile în care, pentru a acoperi necesarul, este nevoie de 80.

Grav este că au fost zile în care s-au prezentat doar 5 oameni.

Lavinia Scripcaru, coordonator Centrul Regional de Transfuzii Iași: ”În momentul de față nu mai putem vorbi de existența unui stoc. După distribuția către spitale în frigidere rămâne câte o singură unitate de sânge pe fiecare grupă sanguină și de cele mai multe ori fără nicio posibilitate pe grupele cu Rh negativ”.

Situația tinde să devină critică și la institutul de oncologie din oraș.

Angela Dăscălescu, medic primar hematologie, IRO Iași: ”Uneori este nevoie și de amânarea unor intervenții. Îi îndemnăm să mobilizeze cunoștinte să doneze”.

În aceste condiții, operațiile care pot aștepta, de chirurgie generală sau ortopedie, se reprogramează pentru când vor exista stocuri de sânge.

Diana Cimpoeșu, purtător de cuvânt Spitalul ”Sfântul Spiridon” Iași: ”Dacă comparăm 2020, lunile aprilie-mai-iunie, cu 2019, aceeași perioadă, constatăm că anul trecut am primit 2.110 unități, iar anul acesta 824 de unități de sânge, ceea ce a fost mult sub necesar. Apelul nostru către populație este acela de a dona sânge, este modul în care fiecare om îi poate salva viața semenului său”.

Sânge adus din alte județe

Se întâmplă ca uneori ajutorul să vină din alt județ. Această ambulanță a adus de exemplu sânge din Bacău la Iași.

Șoferul de ambulanță: ”Mai sunt pacienți de la noi din județ care au nevoie de sânge și le trimite de la noi”.

Și în Cluj-Napoca, numărul donatorilor de sânge a scăzut la jumătate.

Ruxandra Novac, medic chimist Centru de Transfuzii Cluj-Napoca: ”Înainte de această pandemie o medie a donatorilor era în jur de 70, zile mai bune – și peste 100 de donatori, iar acum avem zile cu 35, cu 40, cu 60”.

Medicii îi asigură pe cei care merg să doneze că în centre se respectă cu strictețe măsurile de siguranță.