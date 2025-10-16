Criză de sânge la Arad. Medicii amână intervenții chirurgicale. Grupa 0 negativă este cea mai căutată în cazurile grave

Este criză de sânge la Arad, unde medicii sunt nevoiți să amâne unele intervenții chirurgicale. Probleme mari sunt în cazul grupei 0 negativ, cea mai rară și cea mai căutată în cazurile grave.

Frigiderele sunt aproape goale la Centrul de Transfuzii din Arad. Pentru ca rezervele să revină la normal, ar fi nevoie de cel puțin 60 de donatori zilnic.

Laura Păcurariu, directorul Centrului de transfuzie sanguină din Arad: „În principal, grupa 0 negativ, aici avem un stoc deficitar momentan. Avem două pungi de sânge, deoarece sunt foarte mulți pacienți cu solicitare pe 0 negativ.”

Deși oamenii au beneficii, numărul celor care vin să doneze este tot mai mic. Cei mai disciplinați rămân donatorii fideli.

Bărbat: „Noi, o dată pe lună, suntem sunați când au nevoie celule albe, trombocite pentru cazurile de leucemie.”

Femeie: „Venim, e regulă. Știam de criză.”

Femeie: „Îmi place să fac bine și se regenerează și sângele.”

La secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean, stocurile sunt aproape epuizate. Așa că se aduce sânge și din alte județe.

Cristian Nicolescu, șef secție ATI: „Suntem puși în situația de a amâna intervențiile programate. Ceea ce putem face este să asigurăm un stoc de urgență pentru intervențiile de urgență, astfel să fim acoperiți în aceste situații.”

O singură donare poate salva până la 3 vieți, așa că medicii speră ca tot mai mulți oameni să vină la Centrul de Transfuzii.

