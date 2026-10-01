Ultima ediție este disponibilă pe YouTube și pe VOYO.
În acest nou episod „Punct. Și de la capăt”, Dragoș Petrescu vorbește deschis despre prețul succesului, antreprenoriat, pierderi, decizii și momentele în care a trebuit să o ia de la capăt.
„În fiecare zi mă trezesc cu gândul că am pierdut tot” - Este filosofia de viață a antreprenorului de succes Dragoș Petrescu invitat în noul episod al podcastului marca Știrile PRO TV „Punct și de la capăt, cu Cosmin Stan”.
Ultima ediție este disponibilă pe YouTube și pe VOYO.
În acest nou episod „Punct. Și de la capăt”, Dragoș Petrescu vorbește deschis despre prețul succesului, antreprenoriat, pierderi, decizii și momentele în care a trebuit să o ia de la capăt.
Sursa: ProTV
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