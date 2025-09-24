Controlorii Societății de Transport București (STB) vor avea uniforme noi. Cum arată acestea | FOTO

Controlorii Societăţii de Transport Bucureşti (STB) vor avea uniforme noi, transmite primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

"STB se schimbă pentru voi, bucureşteni! După ce am reînnoit flota STB cu mijloace de transport noi şi moderne, acum facem următorul pas: reînnoim şi uniformele controlorilor STB. De ce? Pentru că meritaţi un transport civilizat, în condiţii civilizate. Avem grijă de Bucureşti şi de toţi cei care folosesc transportul in comun", a scris edilul interimar, miercuri, pe Facebook.

Marţi Stelian Bujduveanu anunţa că au fost amenajate două noi benzi unice pentru transportul public. Acestea se află pe Calea Crângaşi (între Gen. Petre Popovăţ şi Pasajul Grant) şi Şoseaua Cotroceni (între Prof. Dr. Gheorghe Marinescu şi Splaiul Independenţei).

”Viziunea noastră este ca bucureștenii să aleagă transportul în comun”

Bujduveanu declara luni că Primăria Capitalei are în lucru 12 kilometri de bandă unică pentru transportul în comun, dar că aceste benzi vor fi implementate gradual.

"La nivelul municipiului Bucureşti avem peste 50 de kilometri de bandă unică pentru transportul comun, ceea ce face ca pe un traseu de pe axa nord-sud a Bucureştiului să poţi câştiga mai mult de 30 de minute dacă foloseşti transportul în comun. Viziunea noastră este ca bucureştenii să nu fie forţaţi să lase maşina, ci să aleagă să meargă cu transportul în comun, pentru că este mai modern, mai rapid, este mult mai eficient decât maşina proprie, nu trebuie să găseşti loc de parcare", a explicat Bujduveanu, pentru Radio România Actualităţi.

