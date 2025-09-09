Caz șocant în Sibiu: Un copil de 10 ani era legat cu lanțul și încuiat în casă de propriul tată

09-09-2025 | 11:01
copil abuzat
Un incident grav a avut loc luni, în localitatea Scoreiu din județul Sibiu, unde un băiat de 10 ani a fost găsit legat cu un lanț de o masă și încuiat în casă de tatăl său. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore.

Mihai Niculescu

Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Porumbacu de Jos au intervenit în urma unui apel la 112, care semnala că un minor este ținut captiv într-un imobil din Scoreiu. La fața locului, aceștia au descoperit copilul legat de picior cu un lanț prins de o masă. „Din cercetările preliminare, s-a stabilit că tatăl copilului, un bărbat de 36 de ani, l-ar fi legat și încuiat în casă pentru a merge la cumpărături”, a precizat IPJ Sibiu.

Autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tatălui, care a fost reținut imediat. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sibiu a fost sesizată, iar băiatul a fost preluat și plasat într-un centru de protecție pentru siguranța sa.

Cazul, care a șocat comunitatea locală, este investigat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig. Bărbatul este cercetat pentru infracțiunile de rele tratamente aplicate minorului și lipsire de libertate în mod ilegal.

agresor condamnat
Un veteran al războiului din Afganistan, decorat de Traian Băsescu, a fost trimis după gratii. Ar fi abuzat sexual un copil

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 09-09-2025 10:56

