De execuţia lucrărilor se va ocupa Asocierea Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), construcţia acestui nou lot de drum expres urmând să dureze maximum 34 de luni, relatează News.ro.

Semnarea contractului va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii, respectiv, după soluţionarea acestora, precizează conducerea CNAIR.

„Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului 6 (Târgu Jiu - Târgu Cărbuneşti) a fost atribuit astăzi Asocierii Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Lider) – SC MIS GRUP SRL (Turcia – România), cu suma de 1,99 miliarde lei (fără TVA)”, a anunţat, marţi, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.

Când ar putea fi gata noul tronson

Conform contractului, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, construcţia acestui nou lot de drum expres trebuie să dureze maximum 34 de luni, din care 10 luni proiectare şi 24 de luni execuţie.

Lotul 6 va avea o lungime de 19,25 km, iar pe traseu vor fi construite inclusiv 25 de structuri, printre care un viaduct de o complexitate tehnică ridicată (viaductul de la km 96+359, în lungime de 644 m), dar şi 2 parcări de scurtă durată (fiecare dotată cu șase staţii de încărcare pentru autoturismele electrice).

De asemenea, contractul mai vizează lucrările de la Nodul Rutier Târgu Jiu (km 110+100), care va asigura conexiunea cu Varianta Ocolitoare a Municipiului Târgu Jiu, precum şi o descărcare provizorie (km 90+850), care include un drum de legătură în lungime de 1 km şi o intersecţie giratorie prin care se realizează conexiunea la DJ661.