Incidentul a avut loc sâmbăta trecută, în apropiere de localitatea Cervières. Potrivit publicației Ici Saint-Étienne Loire, cei doi au coborât din autoturism în timpul călătoriei pentru a discuta în contradictoriu, scrie Le Progrès.

Conflictul a luat o turnură neașteptată când bărbatul s-a urcat din nou la volan și a plecat, lăsându-și partenera pe marginea autostrăzii.

Șoferii au alertat autoritățile

Mai mulți participanți la trafic au observat scena și au sunat imediat la numărul de urgență. Jandarmii ajunși la fața locului, pe motociclete, au constatat că șoferul dispăruse deja. Între timp, o altă conducătoare auto oprise pentru a o ajuta pe femeie și a o proteja până la sosirea echipajelor.

Femeia se afla pe banda de urgență, o zonă deosebit de riscantă, unde vehiculele circulă cu viteze ridicate.

Situația putea avea consecințe dramatice pe o autostradă unde limita de viteză ajunge la 110 km/h. În Franța, prezența pietonilor pe autostrăzi este interzisă.

Șoferul ar putea fi acuzat că a expus o altă persoană unui pericol imediat. Codul Penal francez prevede, pentru această faptă, o pedeapsă de până la un an de închisoare și o amendă de 15.000 de euro.