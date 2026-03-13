Totodată, el spune că documentul arată şi faptul că România şi Ucraina pot face mai mult împreună.

Lazurca afirmă că ajutorul financiar dat de România ţării vecine nu este o cheltuială, ci o o investiţie.

„Dacă Ucraina ar fi căzut, cred că am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista. Fără îndoială, ne-ar fi costat mai mult”, a declarat Marius Lazurca.

„Discutăm despre formalizarea noului nostru nivel de ambiţie de mai multă vreme. Această declaraţie privind stabilirea unui parteneriat strategic între România şi Ucraina este pe de o parte bilanţul lucrurilor bune pe care le-am făcut (...) Documentele semnate, mai cu seamă, printre rânduri, aluziv, indirect semnalizează şi această perioadă de neîncredere pe care am depăşit-o prin voinţă comună şi, cred, fără întoarcere”, a declarat Marius Lazurca, după vizita la Bucureşti a preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski.

Consilierul prezidenţial a catalogat declaraţia privind parteneriatul srategic dintre cele două ţări ca fiind „un document aspiraţional” care „îşi propune să alimenteze cu o nouă ambiţie, cu o nouă viziune, cu noi resurse de creativitate politică şi nu numai o relaţie care poate maim mult”.

Lazurca subliniază că mesajul acestei declaraţii este că „ţările noastre au crescut suficient încât să ne putem permite să facem mai mult împreună”.

Lazurca a vorbit, într-un interviu cu jurnalistul Lucian Mîndruţă, şi despre mesajele celor care susţin că România a dat prea mult ajutor Ucrainei, fără a primi pe măsură, în schimb.

„Ceea ce România face, ca orice alt stat, împreună cu vecinii săi este o investiţie în propria siguranţă, în propria posteritate şi în perspective mai bune pentru propriul viitor”, spune Lazurca.

„Ceea ce pare să fie o cheltuială, în raport cu Ucraina, este, de fapt, o investiţie. O parte din cifre au fost recent făcute publice în urma unei interpelări parlamentare adresate Ministerului Finanţelor, este vorba de circa 8 miliarde de lei. Felul în care s-a făcut calculul şi felul în care s-a ajuns la această cifră îmi scapă. După părerea mea, este irelevant felul în care România a decis să investească resurse financiare şi nu numai în relaţia cu Ucraina. Ceea ce este relevant este că România continuă să fie în siguranţă în raport cu agresiunea rusă care, dacă Ucraina ar fi căzut - şi poate că, în lipsa efortului colectiv de a o asista, Ucraina ar fi căzut - dacă Ucraina ar fi căzut, cred că am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista. Fără îndoială ne-ar fi costat mai mult”, a mai declarat Marius Lazurca.