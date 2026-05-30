Nicușor Dan i-a mulțumit că promovează gimnastica și România.

Primele exerciții perfecte din istoria gimnasticii olimpice i-au făcut atunci pe spectatori să aplaude și să privească uimiți tabela care afișa nota 1. Nimeni nu se gândise că vreun gimnast va putea să ia vreodată nota maximă. De 50 de ani, aceste imagini inspiră tinere generații. O parte au fost vizionate la Palatul Cotroceni de Nadia Comăneci, chiar înainte să fie decorată de Președintele României.

Nadia Comăneci: „Gândindu-mă ce înseamnă să concurezi la Jocurile Olimpice, chiar eu mă emoţionez, văzând acea fetiţă cu tăria pe care a putut să o aibă la 14 ani.”

Nicușor Dan, Președintele României: „Dumneavoastră ați făcut ceva excepțional. Vreau să vă mulțumesc, de asemenea, că spuneți lumii, și mai ales copiilor, că nu e suficient să ai talent și că, pentru a obține ceva excepțional, trebuie multă muncă.”

2026 a fost declarat Anul Nadia Comăneci. La ceremonia de la Cotroceni, marea campioană a fost însoțită de mamă și de soțul ei.

Nadia Comăneci: „Dorința mea ca acest an de sărbătoare, Anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor să găsească curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor. Să înțeleagă câte lucruri frumoase am reușit să găsesc eu, pentru că această ușă mi s-a deschis mie. Sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă.”

Și CSM Onești, clubul la care s-a antrenat Nadia când era mică, a fost decorat de șeful statului.