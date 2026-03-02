În cadrul unei conferinţe de presă susţinute luni, pe bulevardul Iuliu Maniu, lângă Piaţa Gorjului, Stoica a menţionat că pe parcursul a "patru ani de luptă în Parlament" USR a iniţiat peste zece legi din pachetul "Fără păcănele". De asemenea, măsura a fost introdusă în programul de guvernare. "În prezent, autorităţile locale pot decide să nu autorizeze astfel de săli sau să le limiteze doar în anumite zone", a precizat deputata.

"Ceea ce se comercializează în aceste săli este o dependenţă. Şi este dependenţa cu cea mai mare rată de suicid. Unul din cinci oameni care suferă de această dependenţă are cel puţin o tentativă de sinucidere pe parcursul vieţii sale. Într-o ţară normală nu am fi avut niciodată o astfel de situaţie, dacă statul român nu ar fi fost în complicitate cu această industrie", a spus ea.

Locul conferinței nu a fost întâmplător

Diana Stoica a declarat că locul conferinţei de presă "nu a fost ales întâmplător", deoarece în proximitate se află un bloc la parterul căruia sunt şase săli de pariuri şi "case de păcănele". De asemenea, pe o rază de câteva sute de metri există nu mai puţin de şase şcoli, un after school, trei grădiniţe, o creşă, două biserici şi o piaţă. Astfel, în zonă trec zilnic părinţi care îşi duc copiii la instituţiile de învăţământ.

"Nu suntem în Las Vegas, pentru că, dacă eram în Las Vegas, nu erau şi casele oamenilor lângă aceste aparate. Înghesuiala aceasta de aparate distrugătoare se află în mijlocul unui cartier rezidenţial. Aici locuiesc şi trăiesc bucureştenii. Avem foarte multe apartamente, foarte multe şcoli. Doar pe raza asta, de câteva sute de metri, am găsit, la o simplă căutare pe Google, şase şcoli", a spus deputata USR.

Ea a menţionat că aceste aparate "distrugătoare" produc "drame" în familiile din România: pierderea locuinţelor şi "foarte multe" tentative de suicid. Diana Stoica a declarat că primeşte zilnic mesaje prin care oamenii afectaţi de astfel de situaţii solicită ajutor.

"Din păcate, trăim într-un oraş care a devenit invadat de păcănele şi de case de pariuri. (...) Într-un oraş normal nu am fi fost niciodată în situaţia asta, în care primarii să nu fi avut nici măcar un cuvânt de spus cu privire la apariţia acestor săli. Este efectiv aberant că, până în acest moment, legea nu te lăsa să deschizi o florărie fără să iei autorizaţie de la primărie, dar primarii şi consiliile locale nu aveau niciun cuvânt de spus cu privire la păcănelele care apăreau peste noapte la parterul blocurilor, lângă şcoli şi peste tot", a spus ea.

Deputatul Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2, a declarat că sălile de păcănele sunt "unul dintre cele mai periculoase locuri de socializare". El s-a declarat convins că, în momentul în care aceste spaţii nu vor mai fi accesibile în spaţiul urban, fenomenul de atragere a persoanelor spre jocurile de noroc va scădea semnificativ.

Consilierul general Dragoş Radu (USR) a declarat că Bucureştiul "nu mai trebuie să fie un cazinou în aer liber". El a menţionat că proiectul va fi supus dezbaterii publice pe site-ul Primăriei Municipiului Bucureşti, timp de 30 de zile, şi că vor fi invitaţi la dezbateri toţi factorii vizaţi. De asemenea, a precizat că USR va face demersuri pentru a obţine susţinerea majorităţii din Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în vederea aprobării acestui proiect.