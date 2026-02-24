„Acesta este al doilea caz din istoria autorităţii în care am declanşat o investigaţie în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidenţiază importanţa acestei tranzacţii şi impactul său potenţial asupra pieţei. Ca urmare, autorizarea a fost condiţionată de angajamente clare, menite să protejeze concurenţa şi interesele consumatorilor. Acestea asigură menţinerea modelului comercial al reţelei La Cocoş, caracterizat prin preţuri reduse şi volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor şi menţinerea unui nivel adecvat de concurenţă pe piaţa de retail alimentar. În acelaşi timp, angajamentele prevăd investiţii pentru extinderea reţelei la nivel naţional, cu păstrarea aceluiaşi model de business orientat către preţuri accesibile, , astfel încât să se se exercite o presiune concurenţial, în special asupra preţurilor, în cât mai multe zone din ţară", a declarat, într-un comunicat transmis, marţi, Agerpres, preşedintele Consiliul Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

Astfel, grupul Schwarz şi-a asumat o serie de angajamente menite să înlăture îngrijorările concurenţiale identificate în analiza tranzacţiei, atât în ceea ce priveşte nivelul preţurilor şi menţinerea modelului comercial specific La Cocoş, cât şi în raport cu structura şi dinamica pieţei comerţului cu amănuntul de produse de consum curent.

În România, activitatea grupului Schwarz se concentrează, în principal, pe piaţa comerţului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin intermediul magazinelor Kaufland şi Lidl.

Unde sunt magazine La Cocoș

Supermarket La Cocoş este activ pe piaţă prin intermediul unor magazine de comerţ cu amănuntul în Ploieşti (două magazine), Bucureşti şi Braşov (câte un magazin), prin care desfăşoară activităţi de comercializare de produse alimentare şi nealimentare. Pe parcursul anului 2025, compania a deschis alte trei magazine, în Piteşti, Craiova şi Arad.

„Angajamentele asumate pe piaţa comercializării vizează menţinerea modelului de afaceri al La Cocoş bazat pe preţuri competitive, volume mari de vânzări şi poziţionarea constantă sub nivelul pieţei, în beneficiul consumatorilor. Astfel, grupul Schwarz se angajează să menţină strategia actuală de preţ a magazinelor La Cocoş, fără a depăşi marja brută de referinţă, pentru o perioadă de 4 ani de la finalizarea tranzacţiei. În acelaşi timp, grupul Schwarz se angajează să nu închidă şi să nu limiteze activitatea reţelei La Cocoş pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea tranzacţiei, asigurând continuitatea activităţii comerciale sub acelaşi brand şi în forma actuală. De asemenea, pentru o perioadă de 5 ani, va fi menţinut formatul specific al magazinelor La Cocoş, în parametrii actuali. În plus, Schwarz îşi asumă extinderea reţelei La Cocoş la nivel naţional, prin deschiderea sau demararea procedurilor pentru deschiderea de magazine în următorii 5 ani. Această măsură are ca scop creşterea accesibilităţii consumatorilor la acest format de magazin şi intensificarea concurenţei pe piaţa de retail", precizează în comunicat, autoritatea pentru concurenţă.

Regulile

Potrivit sursei citate, Grupul Schwarz va menţine societatea La Cocoş separată de structurile corporative şi operaţionale ale Kaufland România şi Lidl România, pentru o perioadă de cinci ani, în acest fel fiind păstrată independenţa comercială supermarketului şi se vor limita efectele unei posibile consolidări excesive pe piaţa comerţului cu amănuntul de produse de larg consum.

„Angajamentele prevăd şi obligaţia de a nu realiza achiziţii sub pragurile de notificare pe piaţa de retail alimentar, ceea ce ar limita posibilitatea consolidării suplimentare a poziţiei grupului pe pieţele locale deja concentrate şi reduce riscul întăririi semnificative a puterii de piaţă. Totodată, companiile implicate au obligaţia de a informa Consiliul Concurenţei cu privire la achiziţia sau închirierea de spaţii comerciale şi la planurile de deschidere a magazinelor, ceea ce creşte transparenţa strategiei de expansiune şi permite monitorizarea timpurie a pieţelor locale sensibile", notează Consiliul Concurenţei.

Totodată, în ansamblu, angajamentele asigură continuitatea modelului de afaceri actual, care urmăreşte să ofere clienţilor produse la preţuri reduse, competitive pe pieţele locale, prin aplicarea unor marje brute limitate, urmând totodată politica de expansiune, cu menţinerea formatului de business şi a independenţei din punct de vedere operaţional şi comercial.

Reprezentanţii autorotăţii pentru concurenţă menţionează faptul că Grupul Schwarz şi-a asumat să protejeze furnizorii exclusivi ai supermarketului La Cocoş, în baza unei proceduri de delistare, similară cu cea aprobată în cazul preluării magazinelor Profi de către Mega Image.

În acest fel, pentru o perioadă de doi ani, Grupul Schwarz se angajează să determine societatea La Cocoş să menţină relaţiile comerciale cu furnizorii care livrează produse către La Cocoş şi care nu au relaţii comerciale cu Kaufland şi Lidl, cu scopul menţinerii sortimentelor existente în magazinele La Cocoş şi limitarea riscului de creştere a presiunii comerciale asupra furnizorilor, contribuind la protejarea intereselor consumatorilor.