Comisia Europeană cere folosirea ambalajelor reutilizabile la livrări. Tone de ambalaje ajung la gunoi, de sărbători

De asemenea, recipientele mici din hoteluri și ambalajele individuale la fructe și legume vor fi eliminate treptat.

Am comandat o folie pentru telefon, un cablu și un coș mic, ornamental. Priviți în câte straturi au venit împachetate cele trei colete. La final, produsele abia se văd printre cartoane, pungi și hârtii.

Și pentru această cască de schi, distribuitorul a irosit prea mult ambalaj. Deși era suficientă o cutie, produsul a fost expediat în două.

Cu toate că în ultimul an hârtia și cartonul au fost mai greu de găsit și la prețuri mari, mulți comercianți sunt încă "generoși" cu ambalajul. Ca să reducă risipa, comisarii europeni cer statelor membre să impună companiilor ca un procent din produse să fie ambalate în pungi ori cutii reutilizabile. La unii comercianți de la noi se întâmplă deja.

Aproape 20% din comenzile care pleacă din depozitul acestei librării din București sunt împachetate în astfel de ambalaje. Sunt practic niște cutii extrem de rezistente, care pot fi folosite de până la 500 de ori. Cu alte cuvinte, pachetul ajunge la ușa clientului și după ce acesta îl desface, curierul are grijă să ia cutia înapoi și să o folosească pentru o nouă comandă.



Adrian Păun, managerul departamentului de marketing al unei librării: „Reușim să salvăm câteva mii de ambalaje de carton, clasice, în fiecare lună. În pașii de finalizare a comenzii, fiecare client poate alege această variantă.”

Linda Vasilescu, fondatorul unei companii de ambalaje returnabile: „În zona de e-commerce, asta este una din soluțiile cele mai simple pe care ei le pot folosi. Să împacheteze în ceva care nu presupune emisii de carbon. Deci da, există interes. Soluția poate fi chiar mai ieftină decât cea a ambalajelor de unică folosință, pentru că nu există câte o cumpărare de fiecare dată când împachetezi un produs.”

Decembrie și ianuarie sunt lunile în care se aruncă la gunoi cele mai multe ambalaje. O soluție poate fi ambalarea automată. Cum se întâmplă în această librărie.

Loridiana, librar: „Împachetează fix cât cadoul. E ca și cum ar vida, dar nu videază. Serviciul este de 6 lei pentru împachetarea simplă, vedeți, este fix dintr-o parte în alta, Avem pentru pachetele mai mari la 12 lei.”

Și pungile de cadouri ori cutiile pot fi folosite de mai multe ori.

Cumpărător: „Le dau mai departe, nu fac teanc acasă. Chiar anul ăsta am căutat și nu știu cum, am rămas fără. Le-am dat pe toate și anul ăsta am luat doar hârtie de împachetat.”

Pentru a limita risipa de ambalaje, în perioada următoare vor fi interzise și ambalajele de unică folosință pentru alimente și băuturi, atunci când sunt consumate în restaurante și cafenele, ambalajele de unică folosință pentru fructe și legume, dar și recipientele de mici dimensiuni din hoteluri.

