Colet suspect în Sibiu. Traficul este parțial blocat într-o intersecție din municipiu

Stiri actuale
14-11-2025 | 10:05
politie
Shutterstock

Traficul rutier este parțial blocat vineri într-o intersecție din municipiul Sibiu, după ce a fost semnalată prezența unui colet suspect.

autor
Aura Trif

”În această dimineaţă a fost sesizată, prin apel 112, prezenţa unui colet suspect, pe strada Hermann Oberth intersecţie cu Bd. Corneliu Coposu, din municipiul Sibiu. La faţa locului au fost dislocate de urgenţă echipaje de poliţişti din cadrul I.P.J. Sibiu, în vederea asigurării perimetrului zonei, evaluării riscurilor, asigurării intervenţiei celorlalte instituţii cu competenţe în domeniu, respectiv luării tuturor măsurilor pentru protejarea populaţiei”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

 
Din cauza intervenţiei, traficul este blocat parţial în intersecţie.
 
iLikeIT: Mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare în biblioteci publice

Sursa: News.ro

Etichete: Sibiu, politie, colet,

Dată publicare: 14-11-2025 10:05

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova, gata de deschidere: decoruri de poveste, roată panoramică și „ninsoare” de lumini
Stiri actuale
Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova, gata de deschidere: decoruri de poveste, roată panoramică și „ninsoare” de lumini

Doar câteva zile ne despart de atmosfera de sărbătoare. Pe 14 noiembrie se deschid două dintre cele mai importante târguri de Crăciun din țară - la Sibiu și Craiova.  

Un bărbat din Sibiu a fost găsit spânzurat, după ce anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă
Stiri actuale
Un bărbat din Sibiu a fost găsit spânzurat, după ce anunţase pe Facebook că intenţionează să se sinucidă

Poliţia cercetează decesul unui bărbat de 43 de ani, din oraşul Avrig, găsit sâmbătă dimineaţa spânzurat într-o anexă a gospodăriei sale, după ce anunţase într-o transmisie pe Facebook că intenţionează să se sinucidă.

O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp
Stiri actuale
O asistentă medicală de la un spital din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei au salvat-o la timp

O asistentă medicală de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu a suferit un infarct în timpul serviciului, fiind în prezent sub tratament, după ce a fost salvată de colegii ei care au intervenit rapid.

Recomandări
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28