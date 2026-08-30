Potrivit hidrologilor, până la ora 00:00, se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, în bazinul hidrografic la râului Someşul Mic - afluenţii aferenţi sectorului aval Acumularea Fântânele (judeţul Cluj), scrie Agerpres.

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A., Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Cluj.