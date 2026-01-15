Elevii de clasa a patra din Năsăud, prima experiență pe schiuri la Clubul Copiilor: „Mi-am învins frica”

Stiri Diverse
15-01-2026 | 08:03
La Clubul Copiilor din Năsăud, mai mulți elevi învață să schieze. Pentru că a nins în ultimele zile, cei mici au la dispoziție un strat de zăpadă generos în curte.

autor
Ioan Vrâncean

Profesorul a decis că nu este necesară deplasarea într-o stațiune, mai ales că asta îi scutește pe părinți de o cheltuială.

Echipamentele complete de schi fond au fost primite de la sponsori.

Copiii de clasa a patra s-au urcat pe schiuri, unii pentru prima dată în viața lor.

Fetiță: „Ieri am schiat pentru prima oară și acum e a doua oară, mi-a fost un pic frică pentru că am căzut, dar mi-am învins frica.”

Fetiță: „Sunt niște schiuri mai diferite pentru că acesta e un nou sport pe care îl încerc, schi fond.”

Aliniați în curtea de peste 200 de metri pătrați, cei mici au ascultat mai întâi, cu atenție, instrucțiunile.

Liviu Nechiti, coordonatorul Clubului Copiilor din Năsăud: „Facem o pârtie pentru practicarea schiului fond chiar la ușa clubului, să simtă alunecarea pe zăpadă și să încerce ceva nou, interesant, care să îi scoată afară în natură.”

Cei mici au fost încântați de cursuri, chiar dacă au mai căzut.

Fetiță: „O experiență nouă care ne învață să învingem toate fricile.”

În perioada următoare, copiii vor participa la mai multe competiții dedicate sporturilor de iarnă.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, schi, zapada,

Dată publicare: 15-01-2026 07:52

