Edilul a explicat că rețeaua de termoficare este extrem de veche, și-a depășit durata de viață și nu poate fi înlocuită integral într-un interval scurt, scrie news.ro.

Cu toate acestea, potrivit primarului general, sistemul de termoficare funcționa în proporție de aproximativ 94% la momentul verificării.

Aproape 94% din sistemul de termoficare este funcțional

Ciprian Ciucu a precizat că a verificat situația sistemului de termoficare în cursul dimineții și că, în zonele în care furnizarea serviciilor este întreruptă, motivul îl reprezintă lucrările aflate în desfășurare.

„În acest moment, m-am uitat mai devreme, de dimineață, pe aplicație și undeva la 94% era funcțională. Acolo unde nu este funcțional este pentru că sunt lucrări”, a declarat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, referindu-se la sistemul de furnizare a apei calde și a căldurii din oraș.

Primarul general a reiterat faptul că rețeaua de termoficare este învechită și că ritmul de înlocuire a conductelor nu permite rezolvarea rapidă a problemelor. Potrivit acestuia, bucureștenii trebuie să se aștepte la noi avarii și întreruperi în următorii ani.

„Vorbim despre o rețea de termie foarte veche (...) Probleme vor fi în următorii 20 de ani sau 15 ani. Hai să nu-i mințim pe oameni. Vor trece 10-15 ani până când înlocuim rețeaua”, a mai declarat primarul general.

Edilul a subliniat că lucrările vor continua, iar promisiunile privind rezolvarea rapidă a problemelor nu sunt realiste.

„Lucrări vor tot fi. Și cine spune că o să rezolve peste un an sau peste doi sau peste trei ani problema minte pur și simplu”, a mai afirmat edilul.

Ciprian Ciucu avertizează că pot apărea noi avarii în această iarnă

Primarul Capitalei a atras atenția că, în ciuda intervențiilor, rețeaua veche poate ceda în continuare în sezonul rece. De asemenea, problemele pot fi generate și de eventualele dificultăți ale producătorului de energie termică în furnizarea agentului termic la temperatura necesară.

„În această iarnă pot să apară probleme din cauza rețelei fiindcă este foarte veche, sper să nu mai pocnească pe undeva. Nu or să mai apară probleme acolo unde s-a lucrat și pot să mai apară probleme că poate ELCEN nu poate furniza la temperatura la care ar trebui”, a mai declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu a afirmat că întâmpină personal dificultăți în ceea ce privește furnizarea apei calde, precizând că locuiește la bloc și este, la rândul său, beneficiar al sistemului public de termoficare.

„Și eu dimineața, când mă scol, e adevărat, las 5-10, chiar și 15-20 de minute câteodată apa să curgă și vine apă rece. Am aceleași probleme, că stau și eu la bloc. Și eu sunt beneficiar al serviciilor de termoficare din Capitală”, a declarat primarul general.