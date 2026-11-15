Potrivit informațiilor transmise de edil, poziționarea orașului în acest top internațional reflectă evaluările reale ale turiștilor.

„Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, mențiuni în ghiduri internaționale și presă, dar și informații publice, analizate și verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plătește, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat”, a precizat Ioan-Iulian Sîrbu, pe Facebook.

Primarul Sighișoarei a subliniat că această recunoaștere internațională se datorează, în egală măsură, comunității locale și ospitalității locuitorilor față de cei care vizitează cetatea medievală.

„Sighișorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraș și ce le recomandăm să descopere contează. Energia orașului o dăm noi”, a adăugat Sîrbu.

Edilul consideră că includerea în clasamentul Worldworthy 2026 reconfirmă statutul Sighișoarei ca unul dintre cele mai apreciate repere turistice și culturale din România, la nivel european.