Cele două evenimente au avut loc pe fondul atacurilor cu drone ale Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei, în timpul primei stări de alertă extremă transmisă printr-un mesaj RO-ALERT populaţiei din judeţul Tulcea, aceasta fiind înregistrată sâmbătă, între orele 20:51 şi 21:37.

„Prima navă, petrolierul Evia Petrol V, sub pavilion grec, a fost lovită, în jurul orei 21:10, de o dronă, la aproximativ 4 mile marine est-sud-est Sulina, incidentul fiind urmat de izbucnirea unui incendiu la bord. Ulterior, în jurul orei 21:45, vrachierul MARSOL, aflat la aproximativ 5 mile marine sud-est de Canalul Sulina, a fost, de asemenea, lovit de o dronă, provocând un incendiu la bord. În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, a precizat MApN.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat şi la ora 23:19, la sud-est de oraşul Sulina, o nouă ţintă, la sud-est de oraşul Sulina, aşa încât a fost transmis un nou mesaj RO-ALERT pentru populaţia din nordul judeţului, cea de-a două alertă extremă încetând duminică, la ora 00:27.

Mai mult nave aflate pe Marea Neagră au înregistrat în ultima perioadă avarii pe fondul atacurilor Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei.