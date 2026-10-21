„Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunţată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului Bucureşti, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul - inculpat C.C. împotriva ordonanţei de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie. De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligaţii stabilite pe durata măsurii controlului judiciar şi a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluţia este definitivă", se arată în decizia tribunalului, scrie Agerpres.

Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie, măsură prelungită de două ori de către procurori. De fiecare dată, acesta a contestat decizia procurorilor, fără să aibă succes.

Ce spune primarul Capitalei despre anchetă

„Mi-am susţinut cauza şi sper că, de data asta, să mi se ridice controlul judiciar. Voi depune de fiecare dată (contestaţii în instanţă - n.r.) pentru că mă consider nevinovat. Noi am venit cu argumentele noastre juridice, este vorba de Comisia de drepturi şi libertăţi. Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt, fără să am acest control judiciar. Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viaţa mea şi mai important decât Primăria Capitalei. Deja am părăsit ţara de trei ori până acum. Nu fug, nu sunt genul care să aibă bani ascunşi sau resurse", a spus miercuri Ciucu, la ieşirea din sediul tribunalului.

Ciprian Ciucu este acuzat că, în timpul campaniei electorale din noiembrie - decembrie 2025, a primit de la doi oameni de afaceri foloase necuvenite constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în schimbul eliberării unei autorizaţii şi a unui certificat de urbanism pentru un proiect imobiliar.