Pacienții au acum acces la investigații și tratamente care, până nu demult, puteau fi oferite doar de marile centre medicale din țară.

Banii investiți în ultimii ani au transformat complet spitalul din Oneşti. În plus, dotările moderne şi aparatura performantă au atras noi cadre medicale.

Nicoleta Andronic, asistent şef secţia cardiologie la monitor: „În cazul în care apare un eveniment nedorit cu pacienţii internaţi avem sistem de alarmare pe hol şi putem interveni în cel mai scurt timp”.

Gelu Nicolecea, manager spital Oneşti: „Ne face al doilea spital din ţară după cel de la Blaj care are angiograf la nivel de centru universitar”.

La 78 de ani, o pacientă a trecut printr-o intervenție care, în urmă cu câțiva ani, era posibilă doar în marile centre universitare. Operația a putut fi urmărită în direct.

Amin Baziani, medic: „Este un mare beneficiu pentru pacienţi, nu mai este nevoie ca ei să se deplaseze la alte centre universitare”.

Conducerea unităţii medicale spune că investiţiile vor continua.