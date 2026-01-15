Regimul islamic taie una dintre ultimele legături ale iranienilor cu lumea. Ce caută Forțele Teheranului din ușă-n ușă

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că, potrivit unor informații, violențele la adresa manifestanților și planurile de execuții ale regimului de la Teheran ar fi fost anulate.

Declarația vine după ce mai multe țări, între care și România, le-au cerut cetățenilor lor să părăsească de urgență Iranul.

Iar Marea Britanie și-a închis temporar ambasada din Teheran. Tot miercuri, Washingtonul a recomandat evacuarea parțială a bazei aeriene din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu.

În tot acest timp, Iranul amenință că va lovi Israelul și bazele americane din regiune, în cazul unui atac ordonat de Casa Albă.

Donald Trump: Tocmai am fost informat că uciderile s-au oprit, că execuțiile s-au oprit. Nu va mai avea loc nicio execuție, despre care mulți oameni vorbeau în ultimele zile.

Reporter: Cine v-a spus că uciderile s-au oprit? Și având în vedere că este vorba despre regimul iranian...

Donald Trump: Am fost informați de surse foarte importante din cealaltă parte. Și ne-au spus că uciderile au încetat și că execuțiile nu vor avea loc. Se presupunea că vor fi multe execuții astăzi, dar acestea nu vor mai avea loc. Dar rămâne de văzut. Voi afla și veți afla și voi. Dar ni s-a transmis din surse sigure și sper că este adevărat. Dar cine știe?

Deși accesul la internet este blocat de joia trecuta, zilnic apar marturii înfiorătoare despre masacrul comis de forțele de securitate iraniene.

Jurnaliștii de la CNN au reușit să ia legătura cu medici iranieni. Aceștia mărturisesc că cele mai frecvente răni în rândul pacienților sunt provocate de un glonț în cap, mai ales în ochi. Totodată, angajații spitalelor spun că au fost amenințați că vor fi arestați dacă tratează protestatari răniți.

Cu toate acestea, după nenumărate amenințări la adresa regimului din Iran, Donald Trump pare că și-a schimbat oarecum perspectiva.

Reporter: Am văzut sacii cu trupuri, așa că vă întreb: mai puteți avea încredere în ei (oficialii iranieni)?

Trump: Nu, nu, ați văzut asta doar în ultimele zile și (autoritățile iraniene) au spus că protestatarii au tras în ei cu arme, iar ei au ripostat, știți genul acela de lucruri. Dar mi s-a transmis că nu vor mai fi execuții, așa că sper că e adevărat.

În ultimele săptămâni, Donald Trump i-a încurajat constant pe protestatari să iasă în stradă și să ceară schimbarea.

Trump: „Uciderile par să fie semnificative, dar nu știm încă sigur. Și vom acționa în consecință”.

Kamran Matin, profesor asociat de relații internaționale la Universitatea din Sussex: „Pe lângă eliminarea liderului suprem (ayatollahul Khamenei), altă opțiune este lovirea bazelor IRGC (organizația paramilitară Corpul Revoluționar al Gardienilor Islamici) și ale milițiilor Basij, astfel incât să reducă abilitatea regimului de a comite aceste crime în masă”.

Siavush Randjbar-Daemi, lector de istorie modernă a Orientului Mijlociu la Universitatea St. Andrews: „Problema este că, în iunie, israelienii au avut de partea lor elementul-surpriză, care acum nu mai există, probabil că tot aparatul de securitate este în stare de maxima alertă”.

Seth Moulton, congresman democrat: „I-aș cere foarte serios (președintelui Trump ) să ia în calcul opțiuni care să-i ajute cu adevărat pe protestatari, nu să-i întoarcă pe unii dintre ei împotriva Americii. Să ne asiguram că, dacă intervenim în Iran, avem un plan serios, stim exact ce vrem să obținem și avem plan pentru ziua de după, astfel încât elementele moderate să iasă întărite. Dispunem de capacitate cibernetică, de exemplu, care ar facilita accesul la internet, asta le-ar da putere protestatarilor, ar încuraja sentimente ostile regimului”.

După ce au utilizat echipamente militare de bruiaj, furnizate de Rusia sau China, pentru a perturba semnalul Starlink, regimul islamic a trecut la razii pe teren. Forțele iraniene fac perchezitii din ușă-n ușă și confiscă terminale Starlink, tăind una dintre ultimele legături ale iranienilor cu lumea.

Altfel, peste 100 de iranieni care trăiesc în România au cerut sprijin la ambasada Statelor Unite din București.

