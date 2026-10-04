Imagine spectaculoasă din satelit. Cum se vede din spațiu zăpada așternută peste Munții Carpați | FOTO

Datele în infraroșu permit distingerea zăpezii de nori și de suprafețele fără zăpadă, lucru care nu este întotdeauna posibil cu ochiul liber. În imagine, zăpada apare în nuanțe intense de roșu și conturează arcul carpatic.

Fotografia a fost realizată pe 13 martie 2026, cu ajutorul a trei canale infraroșii ale instrumentului SLSTR.

Stratul de zăpadă se întinde de la granița de nord a României de-a lungul Carpaților Orientali, continuând spre vest peste Carpații Meridionali. O zonă distinctă acoperită de zăpadă este vizibilă și în Munții Apuseni.

În contrast, Podișul Transilvaniei, aflat în interiorul arcului carpatic, precum și zonele joase din jur apar în mare parte lipsite de zăpadă.

Imaginile și datele Copernicus Sentinel-3 sunt folosite pentru monitorizarea extinderii stratului de zăpadă la nivel global, informațiile fiind utile inclusiv pentru prognozarea inundațiilor, planificarea producției de hidroenergie și gestionarea resurselor de apă.