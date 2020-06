Cine este românul considerat cel mai bun falsificator de bani din plastic din lume

Cel mai bun falsificator de bani din plastic din lume este... un român. Cel puțin așa îl consideră procurorii DIICOT, care după ani de căutări au prins un bărbat care a reușit să falsifice aproape perfect peste 17.000 de bancnote de 100 de lei.

Erau atât de bine realizate încât nu puteau fi descoperite cu ochiul liber nici măcar de angajații băncilor. Agenții Europol au venit în România ca să studieze tehnica falsificatorului.

La percheziţii, procurorii DIICOT au găsit o imprimerie clandestină şi mii de bancnote de 100 de lei falsificate. Atât de bine încât au fost numite „Super Leu”.

Bancnotele contrafăcute sunt foarte greu de diferențiat de cele normale. Individul folosea toate elementele de siguranţă, cum ar fi holograma, filigramul, vopseaua specială care îşi schimbă culoarea când o mişti şi microperforaţii.

Mihaela Porime, DIICOT: "Într-un interval scurt de timp a reuşit să facă cele mai bune falsuri din istoria României, să devină cel mai bun falsificator de bancnote de plastic din lume."

Cu alte cuvinte, din 23 de ţări, unde sunt folosiţi aceşti bani din plastic, despre care se credea că sunt mai greu de falsificat. Tocmai de aceea la Bucureşti au venit inclusiv agenţii Europol, pentru a documenta tehnica.

Falsificatorul are 52 de ani, nu are studii financiare ori bancare, dar are la activ un furt în anii '90.

La percheziţii, procurorii au găsit şi o mulţime de produse, ca într-un adevărat depozit. Este vorba despre produse ieftine pe care individul le cumpăra ca să schimbe banii falsificaţi. Nu cumpără bunuri de valoare mare din precauţie. Și tot din precauţie nu pleca niciodată de acasă cu telefonul după el, nu cumpără din magazine care aveau camere de luat vederi, iar la drum lung, nu era de mirare dacă intra într-o benzinărie şi îşi schimba tricoul pe care îl purta.

Aşa ar fi reuşit să îi ţină departe pe poliţişti încă din primăvara lui 2014. De atunci ar fi falsificat cel puţin 17.000 de bancnote. Atâtea au fost descoperite până acum.