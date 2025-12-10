Cine este bărbatul găsit carbonizat într-o mașină pe un câmp, în Oradea. Ultimele indicii exclud varianta unei crime

Stiri actuale
10-12-2025 | 13:40
×
Codul embed a fost copiat

Anchetatorii din Oradea încearcă să afle ce i s-a întâmplat bărbatului care a fost găsit carbonizat în maşină, pe un câmp de la marginea orașului.

autor
Călin Ardelean

Potrivit unor surse din anchetă, victima ar fi un șofer de ride-sharing. Ultimele indicii exclud varianta unei crime, aşa că anchetatorii se gândesc la un gest intenţionat sau un accident.

Un șofer al unei firme de curierat a dat alarma după ce, pe un câmp aflat la câteva sute de metri de centura Oradei, a văzut mașina arsă în care părea că se află o persoană. Imediat, locul a fost împânzit de anchetatori.

Locul a fost imediat securizat, iar anchetatorii au ridicat toate probele de la faţa locului, inclusiv maşina arsă. După câteva ore au reuşit să afle cine era victima carbonizată.

Polițiștii cercetează mai multe piste

Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor: În mare măsură se cunoaşte identitatea acestuia, ar fi vorba de un bărbat de 42 de ani care locuieşte fără forme legale la Oradea, acesta ar fi din Cluj. Autoturismul nu era al acestuia, el presta servicii, a fost închiriat pentru a presta servicii de ride sharing.

Citește și
accident masina
Un bărbat a „zburat” cu mașina pe deasupra unui sens giratoriu din Oradea și s-a izbit de un stâlp | VIDEO

Coordonatorul grupului de șoferi: Eu, personal, nu, nu l-am întâlnit. A ntrebat și cineva acum câteva ore și nu. Sau nici nu era pe grup. Că pe grup suntem vreo 300 de șoferi, dar autorizați sunt vreo 3000.

Anchetatorii încearcă să afle cum a luat foc maşina şi mai ales, ce i-a adus moartea bărbatului.

Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul BihorSe analizează toate posibilitățile pentru a se stabili cu certitudine modalitatea în care s-a petrecut evenimentul. Se pare că cu o noapte înainte ar fi avut loc incendiul, în noaptea de luni spre marți. A avut loc o explozie, o deflagrație, care nu a fost observată de nimeni la acel moment.

De ajutor vor fi și imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă.

Campionii României, solidari. Donații de peste 30.000 de euro pentru un ONG din Onești

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, oradea, politie, masina, carbonizat,

Dată publicare: 10-12-2025 13:35

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Cel mai scump fotbalist liber de contract și-a găsit echipă!
Citește și...
Șoferul care a zburat cu mașina peste un sens giratoriu din Oradea are multiple fracturi. Suferise o criză de glicemie
Stiri actuale
Șoferul care a zburat cu mașina peste un sens giratoriu din Oradea are multiple fracturi. Suferise o criză de glicemie

Imagini halucinante au fost surprinse de o cameră de supraveghere din Oradea. Un şofer căruia i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea a zburat cu maşina peste un sens giratoriu.

Un bărbat a „zburat” cu mașina pe deasupra unui sens giratoriu din Oradea și s-a izbit de un stâlp | VIDEO
Stiri actuale
Un bărbat a „zburat” cu mașina pe deasupra unui sens giratoriu din Oradea și s-a izbit de un stâlp | VIDEO

Scene spectaculoase au fost surprinse de o cameră de supraveghere, în Oradea. O mașină a trecut, parcă în zbor, deasupra unui sens giratoriu.

Fost şef al Secţiei de cardiologie de la Spitalul Clinic ”Avram Iancu” Oradea, trimis în judecată după ce ar fi primit mită
Stiri actuale
Fost şef al Secţiei de cardiologie de la Spitalul Clinic ”Avram Iancu” Oradea, trimis în judecată după ce ar fi primit mită

O fostă şefă a Secţiei de Cardiologie de la Spitalul „Avram Iancu” Oradea a fost trimisă în judecată pentru luare de mită, acuzată că în 2020 ar fi primit bani şi produse alimentare de la pacienţi pentru consultaţii și investigaţii.

Recomandări
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan
Stiri Politice
Cresc taxele și impozitele locale. CCR a respins sesizarea AUR la legea asumată de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR formulată la CCR împotriva legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.  

UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor
Stiri externe
UE trage un semnal de alarmă: Rusia nu dorește pacea în Ucraina, dimpotrivă, intensifică atacurile asupra civililor

Rusia nu arată semne de pace în Ucraina și își intensifică atacurile asupra civililor, ucigând cu 24% mai mulți oameni decât anul trecut, a declarat marţi seara ambasadorul Uniunii Europene la ONU, Stavros Lambrinidis.

Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar
Stiri Politice
Anamaria Gavrilă l-a dat afară din POT pe Răzvan Mirel Chiriță, la o lună după ce îl numise lider de grup parlamentar

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, l-a dat afară din partid pe Răzvan Mirel Chiriță, la doar o lună după ce îl numise lider al grupului parlamentar POT din Camera Deputaților.

 

Top citite
1 trump, macron, zelenski, merz
Getty
Stiri externe
Politico: „Cel mai influent om din Europa crede că Europa este plină de ratați”
2 Eugen Pîrvulescu
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Justitie
Fostul senator Eugen Pîrvulescu, achitat de ICCJ în dosarul angajărilor aranjate la Ambulanță. Motivarea instanței
3 nicusor dan emmanuel macron
Administrația Prezidențială
Stiri externe
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron: Ne-am împărtăşit experienţa în ceea ce priveşte războiul hibrid, avem de învățat
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Decembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
8 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28