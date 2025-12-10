Cine este bărbatul găsit carbonizat într-o mașină pe un câmp, în Oradea. Ultimele indicii exclud varianta unei crime

Anchetatorii din Oradea încearcă să afle ce i s-a întâmplat bărbatului care a fost găsit carbonizat în maşină, pe un câmp de la marginea orașului.

Potrivit unor surse din anchetă, victima ar fi un șofer de ride-sharing. Ultimele indicii exclud varianta unei crime, aşa că anchetatorii se gândesc la un gest intenţionat sau un accident.

Un șofer al unei firme de curierat a dat alarma după ce, pe un câmp aflat la câteva sute de metri de centura Oradei, a văzut mașina arsă în care părea că se află o persoană. Imediat, locul a fost împânzit de anchetatori.

Locul a fost imediat securizat, iar anchetatorii au ridicat toate probele de la faţa locului, inclusiv maşina arsă. După câteva ore au reuşit să afle cine era victima carbonizată.

Polițiștii cercetează mai multe piste

Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor: În mare măsură se cunoaşte identitatea acestuia, ar fi vorba de un bărbat de 42 de ani care locuieşte fără forme legale la Oradea, acesta ar fi din Cluj. Autoturismul nu era al acestuia, el presta servicii, a fost închiriat pentru a presta servicii de ride sharing.

Coordonatorul grupului de șoferi: Eu, personal, nu, nu l-am întâlnit. A ntrebat și cineva acum câteva ore și nu. Sau nici nu era pe grup. Că pe grup suntem vreo 300 de șoferi, dar autorizați sunt vreo 3000.

Anchetatorii încearcă să afle cum a luat foc maşina şi mai ales, ce i-a adus moartea bărbatului.

Cristian Ardelean, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor: Se analizează toate posibilitățile pentru a se stabili cu certitudine modalitatea în care s-a petrecut evenimentul. Se pare că cu o noapte înainte ar fi avut loc incendiul, în noaptea de luni spre marți. A avut loc o explozie, o deflagrație, care nu a fost observată de nimeni la acel moment.

De ajutor vor fi și imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













