Cine era pilotul avionului care s-a prăbușit în Arad. Avea o experiență de aproape 20 de ani

10-08-2025 | 12:32
După o lungă serie de accidente dramatice, o altă aeronavă de mici dimensiuni s-a prăbușit. De această dată, s-a întâmplat în curtea unei fabrici din Arad.

Adrian Crăciunoiu

În carlingă se aflau un pilot de 48 de ani și un tânăr de 18 de ani, care nu au putut fi salvați. Cel de la manșă zbura de aproape 20 de ani pe avioane comerciale. Poliția, Parchetul și reprezentanții Autorității Aeronautice Civile anchetează, acum, evenimentul.

Sâmbătă seară, mai mulți oameni au aprins lumânări în fața uzinei. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Aeronava, un model Zodiac 601 XR a plecat la ora 11 și 4 minute. La 11:40 un apel la 112 anunță că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fostei fabrici Astra Vagoane iar un martor a filmat imediat după tragedie.

La manșa propriului avion se afla Vlad Zgărdău, un pilot experimentat în vârstă de 48 de ani. A lucrat două decenii pe avioane comerciale.

Nu este clar, deocamdată, ce s-a petrecut în ultimele secunde de zbor. Cert este că aeronava ar fi intrat în vrie și s-a prăbușit fulgerător, apoi a luat foc.

Cei din carlingă nu au avut nici o șansă. În ultima fotografie, făcută cu 10 minute înainte de accident, în timpul zborului, pilotul și tânărul de 18 ani - care își dorea și el o carieră în aviație - zâmbeau încrezători.

Potrivit unor surse din anchetă, pilotul sosise cu o zi în urmă de la București ca să își vadă mama și prietenii, iar sâmbătă l-a luat pe tânăr într-un zbor de agrement dar și de instruire deasupra Aradului.

Totul părea că decurge lin, iar în comunicarea cu turnul de control cel de la manșă nu a raportat nici o problemă tehnică. Zbura jos, la aproximativ 120 de metri. Brusc, a dispărut de pe radar.

Martor: „L-am văzut de dimineață și noi am plecat și apoi am văzut știrea că a căzut în curte la vagoane”.

Mai multe echipe de pompieri, medici și polițiști au ajuns la fata locului.

Ruxandra Klein, ISU Arad: „Au fost identificate două victime care prezentau leziuni incompatibile cu viață. Până la sosirea echipajelor de intervenție, serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul societății comerciale au acționat pentru stingerea incendiului”.

Cercetările au fost preluate de un procuror din cadrul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel din Timișoara.

Pe contul de Facebook al pilotului, prietenii au postat zeci de mesaje de condoleanțe.

Ultima lună a fost marcată de accidente aviatice. În iulie, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la Gura Portiței. Cu câteva ore înainte, unul dintre ocupanți se răsturnase cu un alt aparat de zbor, după o aterizare nereușită pe plajă, iar în aceeași perioadă un tânăr de 24 de ani a murit cu planorul pe un câmp din Dolj.

Până în prezent, Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile nu a prezentat concluziile acestor tragedii.

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

