Povestea româncei care a devenit primul străin din poliţia de frontieră a Islandei

O româncă veghează la frontiera Islandei. Se afla de 13 ani în ţara insulara din Oceanul Atlantic şi este prima persoană de origine străină care lucrează la controlul de graniţa în cadrul poliţiei de frontieră.

Ea este cea care verifica paşapoartele tuturor celor intră sau ies din Islanda.

Mirabela Blaga este om de bază al poliţiei de frontieră din Islanda. Are grijă ca pe principală poarta de intrare în micuţa tara insulara, aeroportul internaţional Keflavik, să nu pătrundă nici un răufăcător.

Mirabela Blaga, poliţia de frontieră islandeză: "Trebuie să fii atent începând de la comportament, dar în acelaşi timp să nu fii nici prea exagerat prin a decide profilul persoanei"

Mirabela a fost selectată din peste 200 de candidaţi. Şi se poate mândri că este prima persoană care nu s-a născut în Islanda, dar lucrează la poliţia de frontieră a acestei ţări.

Hauker Örn Johannesson, manager resurse umane Poliţia de frontieră: "Face o treabă extraordinară. A venit la noi cam acum un an, învaţa foarte repede, este şi foarte populară în rândul angajaţilor care o plac foarte mult. E prima dată când avem o româncă care să lucreze aici la noi în aeroport, la poliţia de frontieră."

La serviciu, Mirabela este mereu în alertă pentru că sunt foarte mulţi cei care vor să ajungă prin Islanda, ilegal, în Statele Unite şi Canada.

Mirabela Blaga: "Am avut un caz în care respectivul încerca să pretindă a fi italian, eu cunoscând, descurcându-mă câteva cuvinte, am încercat să-l întreb pentru că mi-am dat seama. L-am întrebat câteva întrebări pe italiană şi nu a putut să-mi răspundă şi de-acolo a intervenit alt control mai detaliat şi s-a dovedit a fi altă naţie, care încerca să ajungă în Canada."

Dar cel mai mult îi plac reacţiile românilor atunci când îi ia la întrebări pe limba lor.

Mirabela Blaga: "Rămân surprinşi, foarte surprinşi, mulţi se sperie...aaaa, o româncă, da..."

Acasă, pe Mirabela o aşteaptă două fete. Este căsătorită cu un islandez, dar toată lumea în familia ei vorbeşte acum româneşte. Chiar şi Runar, soţul ei, care atunci când s-au cunoscut, s-a rugat de ea o lună să meargă în Islanda cu el.

Runar Svavarsson, soţul Mirabelei: "E cel mai bun femeia să poţi să găseşti în viaţa ta, asta e, are grijă de familie, grijă de casă, e, nu-i nimic care vrei mai mult în viaţa ta, e partener de viaţă, cel mai bun pretin."

Mirabela Blaga: "Era pe la mijlocul lunii mai dacă îmi amintesc destul de bine, şi pe la sfârşitul lui mai ningea... era frig, deci eu ştiam ceva cât de cât de Islanda, m-am interesat dinainte clima şi-aşa şi că e insula, şi ocean şi că e mai rece dar nu, nu-mi imaginasem că e chiar atâta de frig."

Când a ajuns acum 13 ani în Islanda, şi-a dat seama că trebuie să înveţe limba, dacă vrea să se integreze. Aşa că, la 21 de ani a făcut din nou liceul în Islanda, apoi facultatea de drept. Iar acum este la master.

Mirabela Blaga: "N-a fost uşor, deci n-a fost uşor. Am plâns, îmi venea să renunţ, am avut noroc că m-au... şi familia, m-au susţinut şi soţul şi toată lumea. În acelaşi timp am început să lucrez ca translator pentru că nu erau translatori, veneau tot mai mulţi români"

Fetele ei vin des la bunici în România.

Carina Runarsdottir Blaga, fiica Mirabelei: "Îmi place la bunici, la ţară, faptul că e cald, oamenii şi mie îmi plac schimbările. Dacă stau prea mult aici deja mă plictisesc şi vreau să mă duc altundeva".

Vanesa Runarsdottir Blaga, fiica Mirabelei: "Stăm cu familie, mergem la oraş sau mergem să vedem ceva care nu am văzut data trecută"

Runar Svavarsson, soţul Mirabelei: "Îmi place în România. Oamenii sunt buni"

Mirabela s-a obişnuit cu frigul şi întunericul Islandei şi păstrează România în suflet. A înfiinţat recent şi o asociaţie pentru a-i ajuta pe românii care trăiesc pe insula din Oceanul Atlantic.