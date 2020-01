Cum funcționează 'Vinieta Oxigen'' la Londra. Amenda usturătoare pentru cei care nu respectă regulile

Din acest an, Bucureştiul introduce ''Vinieta Oxigen''. O taxă similară există şi în Londra, unde locuitorii sunt de acord să o plătească pentru a scăpa de poluare şi de aglomeraţie.

Este adevărat însă că autorităţile britanice au reuşit să pună lucrurile la punct, iar şoferii ştiu exact când intră în zona cu plată.

Ca să nu mai spunem că toţi ceilalţi au la dispoziţie un transport public excelent.

Cu o populaţie de peste 8 milioane de locuitori, Londra se afla printre primele oraşe din Vestul Europei care taxează accesul în centru.

Intrată în vigoare în 2003, taxa de congestie se aplică de luni până vineri, între orele 7 dimineaţa şi 6 seara. Iar şoferii ştiu exact ce au de făcut pentru că toate aceste informaţii le sar în ochi peste tot în trafic.

Un indicator de pe stâlp, dar şi marcajul de pe asfalt îi anunţa pe şoferi că de aici începe zona de Congestie. Dacă au trecut de acest punct urmează să plătească o taxă. 11.5 lire pe zi, cam 70 de lei.

Amendă pentru cei care nu plătesc ajunge la 200 de lire. Şi vine acasă, în plic, pentru că şoferii sunt vânaţi de miile de camere prin tot oraşul.

Din acest an, la taxa de congestie s-a adăugat şi una de poluare pentru cei care au motorul pe benzină cu normă euro 4 şi euro 6 pentru diesel. Şoferii dau aproximativ 14 euro dacă vor să intre în aşa-numitele Zone cu emisii ultra-scazute din Londra. Iar sondajele arată că trei sferturi din londonezi au fost de acord cu introducerea acestor restricţii.

Cristina Calderato, director pe strategii la Transport for London: "Suntem într-o criză de sănătate publică. În Londra, calitatea aerului are un impact asupra sănătăţii oamenilor şi asupra abilităţii lor de a se bucura de ce le oferă oraşul şi este important să acţionăm cât de repede putem."

Romeo Manciu este de aproape un an în Londra şi s-a obişnuit deja să plătească taxa:

Romeo Manciu: "Ar fi o idee bună pentru Bucureşti dacă s-ar aplica la fel cu transportul în comun cum este aici pentru că transportul în comun este foarte bine dezvoltat aici. Vin foarte repede."

Numai anul trecut, primăria Londrei a investit în transportul în comun aproape 2 miliarde de euro. Iar asta se vede în subteran, la metrou, dar şi pe străzi.

De anul viitor, toate autobuzele noi care intră în flota Transport for London, adică Societatea de Transport din Londra, vor fi electrice sau hibrid. De altfel, primăria din Londra are ambiţii foarte mari. Potrivit unei strategii, din 2040 toate autobuzele care circulă prin uriaşa metropolă Britanică vor avea emisii zero."

Am cerut un sfat de la responsabilii care se ocupă de taxa de congestie şi de poluare din Londra pentru autorităţile din Bucureşti.

Cristina Calderato, director pe strategii la Transport for London: "Cel mai important lucru este să comunice cu oamenii tot timpul, să înţeleagă care le sunt problemele. Să înţeleagă cum să participe la această acţiune. Oamenii să înţeleagă care le sunt opţiunile, să aibă suficient timp să se pregătească. Lucrăm şi acum cu oamenii pentru că în 2021 extindem zona şi oamenii îşi cunosc opţiunile, ei sunt pregătiţi şi vor face alegeri sănătoase."

După ce au introdus taxa în 2003, aglomeraţia din Londra s-a diminuat cu 30 la sută, iar numărul maşinilor din trafic a scăzut cu 15 la sută.

O taxă similară ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020 în capitala României. Primăria din Bucureşti a anunţat că amenzile pentru cei care nu o plătesc vor fi aplicate din martie.