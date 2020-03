Tot mai mulţi tineri din România, afectaţi de coronavirus. "Profilul pacientului s-a schimbat"

Crește alarmant numărul celor infectați cu coronavirus. 263 de persoane au fost confirmate în România doar în ultimele ultimele 24 de ore.

Numărul total a ajuns astfel la 1292. Specialiștii atrag atenția că s-a modificat și profilul pacienților. Sunt afectați tot mai mulți tineri. Până acum, 24 de români au murit, unii cu vârsta sub 50 de ani. Este drept, toți sufereau și de alte afecțiuni.

1292 de cazuri confirmate erau vineri la ora 13. Cu 263 mai multe decât ieri, la aceeasi oră. Grupa de vârsta 40-49 de ani rămâne cea mai afectată.

Pe 25 martie, în Arad s-a stins un bărbat din Curtici, în vârstă de 45 de ani. Este cea mai tânără persoană din România doborâtă de Covid 19 de până acum. Bărbatul venea din Franţa şi a intrat în ţara pe 24 martie.

Bogdan Ban, primar Curtici: "A venit prin Nădlac, împreună cu 19 persoane. Lui i s-a făcut rău spre Curtici. Au sunat la ambulanţa şi l-au dus direct la urgenţe".

Bărbatul era supraponderal şi suferea şi de alte afecţiuni. Pe 25 martie, a fost confirmat cu Covid 19 şi a fost trimis cu ambulanţa spre spitalul de boli infecţioase din Timişoara. A murit însă pe drum.

Una dintre victime a mințit și verbal și în scris

Pe lista persoanelor decedate la numărul 20 apare şi un bărbat de 49 de ani dintr-o comună de lângă Timişoara. Locuia în aceeaşi casă cu fiii săi, proaspăt întorşi din străinătate, aflaţi în izolare. Pe 21 martie s-a prezentat la Spitalul de urgenţe din Timişoara.

Raul Pătrașcu, manager Spitalul Județean Timișoara: "A ajuns în spitalul nostru cu mijloc de transport propriu, deci a plecat din izolare, nu a venit cu ambulanța. Pe data de 21 martie, în jurul orei opt, s-a prezentat la UPU. A negat că era în izolare la domiciliu, a negat că a călătorit, a negat că a avut contact cu persoane posibil infectate și a semnat aceste formulare, deci a negat atât verbal, cât și în scris."

Pacientului i fost pus diagnosticul de pneumonie acută şi i s-a recomandat să meargă şi la Spitalul de boli Infecţioase. Acolo a primit acelaşi diagnostic şi s-a întors acasă unde urma să-i facă tratamentul medicul din localitate.

Diana Klemens, medic de familie Liebling: "S-a prezentat soţia pacientului, cu rugămintea de a veni la domiciliu să îi administrăm injecţia. Am avut o conversatie cu soţia, eu cunoscând familia, am întrebat direct dacă a avut contact cu persoane din străinătate. Mi-a spus nu. La care eu ştiind că au copiii în străinătate, am pus o întrebare rapidă şi fixă, am întrebat câţi copii ţi-au venit? S-a pierdut puţin, mi-a spus doi, dar nu are contact şi nu are el boala aia."

Pe 24 martie, starea pacientului care suferea şi de poliartrita reumatoida şi hipertensiune arterială, s-a deteriorat. A fost chemată ambulanţa şi i s-a recoltat test pentru Covid 19. Ieri, când medicii au sunat acasă să-i dea vestea că a fost confirmat pozitiv au aflat că pacientul s-a stins.

După cazul bărbatului de 49 de ani, vineri, Institutul Naţional de Sănătate Publică a hotărât ca de acum vor face automat testul pentru covid 19 şi pacienţilor cu infecţie respiratorie acută, instalată brusc dar şi cei cu pneumonie. Nu e de glumit cu această boală. Nu ascundeţi adevărul în faţa autorităţilor. Iar cei tineri trebuie să ţină cont că această boală nu ţine cont de vârstă.

La spitalul de Boli infecţioase din Iaşi ajung în ultima vreme tot mai mulţi tineri. Acum sunt internaţi 150 de pacienţi şi mai bine de jumătate au sub 50 de ani. Cea mai tânără pacienta are 27 de ani şi este la Terapie Intensivă.

Prof. Carmen Dorobat, manager Spitalul de Boli Infecţioase Iaşi: "Cred că profilul pacientului s-a schimbat. Dacă în primele săptămâni am avut pacienţi cu forme uşoare sau medii, în prezent am constatat că apar disfuncţii respiratorii la tot mai mulţi indiferent de vârsta. Tineri sunt mulţi infectaţi şi doi cu forme grave".

În Franţa, o tânără de doar 16 ani, confirmată cu Covid 19 la începutul săptămânii, a murit într-un spital parizian. Nu suferea de alte afecţiuni.

Medicii ne avertizează că este doar începutul bătăliei cu coronavirusul. Şi, indiferent de vârstă, trebuie să ne protejăm cât mai bine.