"În continuarea activităţilor desfăşurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de profanare de morminte, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova, în urma activităţilor specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că la data de 19 martie a.c., ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca", precizează un comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dolj.

Potrivit sursei citate, cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei. Potrivit unor surse judiciare, ar fi vorba de mormântul fostului fotbalist.