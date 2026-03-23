Un autoturism nesemnalizat, oprit pe partea carosabilă, cel mai probabil din cauza unei pene, a fost acroșat de un autocar. Șoferul autoturismului era în viață când a fost preluat de o ambulanță. În drum spre spital însă, bărbatul de 75 de ani a intrat de două ori în stop cardio-respirator și nu a mai putut fi salvat.

În autocarul implicat in accident se aflau 38 de copii cu vârste între 6 și 16 ani și 4 adulți. Nimeni nu a fost ranit.

Traficul a fost blocat din cauza accidentului și direcționat pe o rută ocolitoare. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.