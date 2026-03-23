Femeia păcălită este din Craiova şi le-a contactat pe suspecte, pentru prima dată, acum un an. Atunci, aşa-zisele vrăjitoare, cu vârste cuprinse între 29 şi 71 de ani, i-au promis că, prin magie, îi pot aduce iubirea înapoi şi o vor ajuta şi în afaceri.

S-au înţeles iniţial pentru suma de 10.000 de euro, dar pe măsură ce timpul trecea, suspectele au tot plusat. În final, victima a ajuns să le dea aproape 18.000 de euro.

Eliberate după ce s-au împăcat cu victima

Dezamagită însă că problemele ei personale nu s-au îmbunătăţit, femeia s-a adresat poliţiei. Anchetatorii au descins la adrese din Craiova, Ploiești și București, de unde le-au ridicat pe cele trei şi le-au reţinut pentru înşelăciune.

Suspectele au fost apoi eliberate după ce s-au împăcat cu victima şi i-au promis că îi vor returna toţi banii.