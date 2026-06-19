Corespondent PROTV: „Cel mai recent accident a avut loc dimineață, între Slatina și Pitești, iar impactul a fost surprins de camerele de supraveghere. Un șofer neatent a intrat în plin într-o mașină a drumarilor, care se deplasa cu viteză mică, într-un convoi semnalizat, cu alte vehicule. Atât șoferul, cât și pasagerul din dreapta au fost răniți. Angajații de la drumuri au scăpat teferi, pentru că autospeciala lor avea un dispozitiv de atenuare a impactului.

Pe aceeași șosea, dar la ieșirea spre autostrada A1, două femei - mamă și fiică - au fost rănite și au ajuns la spital, după ce au oprit pe marginea drumului, din cauza unei defecțiuni. Mașina lor a rămas jumătate pe banda 1 și a fost izbită de un TIR, al cărui șofer nu le-a observat la timp și nu a putut evita impactul. Ambii șoferi și pasagera din autoturism au primit îngrijiri medicale.

Pentru a evita astfel de accidente, Compania de Drumuri a anunțat zilele trecute că următoarele drumuri expres vor avea benzi de urgență sau alveole speciale pentru staționare.”