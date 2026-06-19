O echipă de astronomi condusă de Universitatea Northwestern a folosit Telescopul Spațial James Webb pentru a descoperi o atmosferă cu nori de sare, diferită de orice s-a observat până acum. Rezultatele au fost publicate joi în The Astronomical Journal, potrivit CBS News.

Așa-numita „Planetă Roz”, cunoscută oficial ca GJ504b, a fost descoperită în 2013 și, din punct de vedere tehnic, nu este considerată o planetă, ci mai degrabă un „companion de masă planetară”, deoarece ar putea fi fie o exoplanetă gigantică, fie o pitică brună de mici dimensiuni care orbitează în jurul unei stele asemănătoare Soarelui.

Obiectul orbitează o stea aflată la 57 de ani-lumină de Pământ și are o temperatură de aproximativ 288°C (550°F). Deși este foarte fierbinte după standardele Pământului, este extrem de rece pentru o planetă gigantică. În mod normal, exoplanetele gigantice au temperaturi între 540°C și 1.090°C.

„Am fost foarte surprinși, deoarece oamenii de știință au teoretizat că norii de sare ar putea exista în atmosferele unor astfel de obiecte la temperaturi de aproximativ 260–370°C, dar în general nu se observă semnături ale norilor la aceste temperaturi. Așa că am fost foarte surprinși”, a declarat Aneesh Baburaj pentru CBS News.

Companionul de masă planetară este estimat la aproximativ 25 de ori masa lui Jupiter și are între 2,5 și 4 miliarde de ani. Această vârstă explică temperatura sa mai scăzută, deoarece planetele gigantice se răcesc pe măsură ce îmbătrânesc.

Temperatura redusă a făcut dificilă studierea sa de pe Pământ. Mai multe echipe de astronomi din întreaga lume au încercat să-i observe lumina fără succes. Cu ajutorul telescopului Webb însă, cercetătorii au reușit să efectueze observații de succes în doar două ore.

Telescopul spațial James Webb captează imagini în infraroșu — invizibile pentru ochiul uman — și spectre de lumină care permit identificarea „amprentelor chimice” ale diferitelor substanțe.

După captarea luminii slabe emise de Planeta Roz, cercetătorii au creat o „amprentă” a luminii care a dezvăluit elementele și moleculele din atmosferă, inclusiv vapori de apă, metan, dioxid de carbon, amoniac și alte substanțe. Observațiile au putut fi explicate doar atunci când cercetătorii au inclus în modelele lor existența norilor de sare, ceea ce sugerează că aceștia influențează lumina detectată de telescop.

„Am fost cu adevărat uimiți de cât de ușor a fost să detectăm acest obiect cu James Webb, comparativ cu observațiile de la sol, unde era aproape imposibil”, a spus Baburaj.

Nori de sare

El a explicat că norii de sare reprezintă o categorie intermediară de nori planetari. Pe Pământ, norii sunt formați din apă, iar pe Jupiter din amoniac. Pe lumi mult mai fierbinți pot exista nori formați din silicați (minerale bogate în siliciu). Însă în mediile care sunt prea fierbinți pentru nori de apă sau amoniac și prea reci pentru nori de silicați se pot forma nori de sare.

Baburaj a mai declarat că, datorită puterii superioare a telescopului Webb, cercetătorii vor putea studia obiecte cosmice din ce în ce mai reci.

„Vom putea detecta obiecte tot mai reci, iar multe dintre acestea ar putea avea rapoarte mai mari între metale și hidrogen decât Soarele nostru”, a spus el.