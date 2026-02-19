Potrivit anchetatorilor, victimele şi familiile lor erau şantajate, ameninţate cu moartea şi obligate să cedeze terenuri în schimbul datoriei. Prejudiciul este estimat la peste 500.000 de euro, bani plătiţi ca dobândă.

Poliţia Română a informat că, în urma a opt percheziţii domiciliare, cinci persoane au fost reţinute, iar una plasată sub control judiciar, într-un dosar privind camătă, şantaj şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Din actele de urmărire penală reiese că gruparea s-a format în jurul unei persoane de 51 de ani, care a coordonat împrumuturile cu dobânzi excesive şi a impus constrângeri psihice debitorilor.

Împrumuturi ilegale cu dobânzi între 10 și 30%

În perioada 2023 – februarie 2026, liderul grupării a acordat direct sau prin interpuşi împrumuturi în euro, percepând dobânzi între 81.000 şi 459.000 de euro, fără autorizaţie.

Membrii grupării ar fi exercitat presiuni psihice, ameninţări cu violenţa şi chiar cu moartea asupra victimelor şi familiilor lor pentru a obţine sume ilegale de bani.

În urma descinderilor au fost ridicate sume de bani în lei și euro, sisteme de stocare a datelor, înscrisuri, două autoturisme și alte mijloace de probă.

Joi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a fost sesizat cu propuneri de arestare preventivă a două persoane și arest la domiciliu pentru alte trei.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie și Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

DIICOT și Poliția Română au reuşit să destructureze un grup infracţional organizat specializat în camătă, şantaj și intimidarea victimelor.