Revoltați, localnicii au chemat poliția și Garda de Mediu. Oamenii arată cu degetul spre primar, care, în toiul nopții, a încercat să strângă deșeurile.

„Uitați-vă și dvs aici bureți, plastice au fost, eu vorbesc că era la nivel de 20 de cm. Punea o bătrână aici lumânare și luă tot cimitirul foc” a arătat un bărbat.

Imaginile au fost surprinse în cimitirul din Coșoveni, județul Dolj. Localnicii au fost șocați să vadă că aleile dintre morminte sunt „pavate” cu deșeuri tocate.

Localnici: „Am venit să văd dezastrul. Am zis, nu, e ceva făcut cu inteligența artificială. Dar nu este așa.” (...)

„Toate nebuniile de la toate mașinile adunate din comună, a venit cu cădiţe, cu lopeți cu buldoexcavatorul primăriei, cu tractorul primăriei, toate erau în cimitir și adunau de zor” (...)

„Nu știu la ce s-a gândit domn' primar să arunce deșeurile aici în cimitir unde sunt îngropați părinții noștri, bunicii noștri”

Oamenii arată cu degetul spre autoritățile locale, care neagă orice implicare.

Virgil Grigore, primarul localității Coşoveni: „Am chemat băieții din primărie să le strângem de acolo”

Reporter: Cine le-a pus acolo?

Primar: „Nu pot să vă spun exact, cârcotaşii spun că a pus viceprimarul, că am pus eu. Asta e, nici nu știu”.

Reporter: Oamenii spun că din ordinul dvs s-a pus acolo...

Primar: „Eu nu pot să dau așa ordine, nu am dat și nici nu o să dau”

Garda de Mediu și Poliția au deschis anchete.

Gheorghe Călinoiu, director Garda de Mediu Dolj: „Deșeurile trebuie să aibă un regim strict și niciodată, indiferent cât ar fi ele de tratate cum au fost acestea mărunțite, tocate, nu trebuie puse, depozitate decât în spații autorizate.”

Dacă resturile vor fi considerate deșeuri periculoase, amenzile pot ajunge până la 70.000 de lei.